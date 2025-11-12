Winterpause - ab wann ruht in den Ligen der Ball?

Die Ligen in Württemberg sind in vollem Gange, doch FuPa wirft den Blick bereits auf die anstehende Winterpause. Hier bekommt ihr die Übersicht auf die letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr von der Regionalliga bis zur Bezirksliga.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
20. Spieltag: 6. Dezember 2025
21. Spieltag: 21./22. Februar 2026
19. Spieltag: 28./.29./30. November 2025
20. Spieltag: 21. Februar 2026
19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025
20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026
16. Spieltag: 29./30. November 2025
17. Spieltag: 6./7./8. März 2026
16. Spieltag: 28./29./30. November 2025
17. Spieltag: 6./7./8. März 2026
19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025
20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026
19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025
20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026
16. Spieltag: 28./30. November 2025
17. Spieltag: 8. März 2026
18. Spieltag: 6./7. Dezember 2025
19. Spieltag: 22. Februar 2026
16. Spieltag: 29./30. November 2025
17. Spieltag: 14./15. März 2026
17. Spieltag: 7. Dezember 2025
18. Spieltag: 1. Februar 2026
15. Spieltag: 29./30. November 2025
16. Spieltag: 22. Februar 2026
16. Spieltag: 5./7. Dezember 2025
17. Spieltag: 1. März 2026
16. Spieltag: 7. Dezember 2025
17. Spieltag: 15. März 2026
19. Spieltag: 7. Dezember 2025
20. Spieltag: 1. März 2026
18. Spieltag: 30. November 2025
19. Spieltag: 8. März 2026
16. Spieltag: 7. Dezember 2025
17. Spieltag: 1. März 2026
19. Spieltag: 6./7. Dezember 2025
20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026
15. Spieltag: 5./7. Dezember
16. Spieltag: 1. März 2026
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________