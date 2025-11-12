 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Winterpause - ab wann ruht in den Ligen der Ball?

Übersicht auf die letzten Spieltage in diesem Jahr in den Ligen in Württemberg.

Die Ligen in Württemberg sind in vollem Gange, doch FuPa wirft den Blick bereits auf die anstehende Winterpause. Hier bekommt ihr die Übersicht auf die letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr von der Regionalliga bis zur Bezirksliga.

Regionalliga Südwest

20. Spieltag: 6. Dezember 2025

21. Spieltag: 21./22. Februar 2026

Oberliga Baden-Württemberg

19. Spieltag: 28./.29./30. November 2025

20. Spieltag: 21. Februar 2026

Verbandsliga Württemberg

19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025

20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026

Landesliga Württemberg, Staffel 1

16. Spieltag: 29./30. November 2025

17. Spieltag: 6./7./8. März 2026

Landesliga Württemberg, Staffel 2

16. Spieltag: 28./29./30. November 2025

17. Spieltag: 6./7./8. März 2026

Landesliga Württemberg, Staffel 3

19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025

20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026

Landesliga Württemberg, Staffel 4

19. Spieltag: 6./.7. Dezember 2025

20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026

Bezirksliga Alb

16. Spieltag: 28./30. November 2025

17. Spieltag: 8. März 2026

Bezirksliga Bodensee

18. Spieltag: 6./7. Dezember 2025

19. Spieltag: 22. Februar 2026

Bezirksliga Donau/Iller

16. Spieltag: 29./30. November 2025

17. Spieltag: 14./15. März 2026

Bezirksliga Enz/Murr

17. Spieltag: 7. Dezember 2025

18. Spieltag: 1. Februar 2026

Bezirksliga Franken

15. Spieltag: 29./30. November 2025

16. Spieltag: 22. Februar 2026

Bezirksliga Neckar/Fils

16. Spieltag: 5./7. Dezember 2025

17. Spieltag: 1. März 2026

Bezirksliga Nordschwarzwald

16. Spieltag: 7. Dezember 2025

17. Spieltag: 15. März 2026

Bezirksliga Oberschwaben

19. Spieltag: 7. Dezember 2025

20. Spieltag: 1. März 2026

Bezirksliga Ostwürttemberg

18. Spieltag: 30. November 2025

19. Spieltag: 8. März 2026

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

16. Spieltag: 7. Dezember 2025

17. Spieltag: 1. März 2026

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

19. Spieltag: 6./7. Dezember 2025

20. Spieltag: 28. Februar/1. März 2026

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

15. Spieltag: 5./7. Dezember

16. Spieltag: 1. März 2026

