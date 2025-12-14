Winterneuzugang für Oldenburger SV: Sebastian Witt kehrt wieder zurück

Der Oldenburger SV setzt zur Rückrunde der Oberligasaison 2025/2026 auf Erfahrung und defensive Stabilität. Mit Basti Witt kehrt ein alter Bekannter an den Schauenburger Platz zurück, der nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Führungsstärke mitbringt.

Trainer Florian Stahl, der mit Sebastian Witt beim Preetzer TSV in der Oberliga zusammen kickte, zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, Basti für uns gewinnen zu können, da er mit ca. 30 Regionalliga- und knapp 200 Oberligaspielen eine enorme Erfahrung mitbringt. Es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, ihn körperlich wieder auf Oberliganiveau zu bekommen. Aber das werden wir hinkriegen, und dann wird er seinen Teil dazu beitragen, dass wir uns defensiv in der Rückrunde stabilisieren werden.“

Auch für den 33-jährigen Defensivallrounder selbst hat die Rückkehr zum OSV eine besondere Bedeutung. „Der Wechsel zum Oldenburger SV ist für mich eine sehr bewusste und persönliche Entscheidung. Nach einer früheren Verletzung habe ich sportlich nie den Abschluss gefunden, den ich mir damals erhofft hatte. Inzwischen ist meine Motivation jedoch wieder voll da – der Drang nach einer neuen Herausforderung ist so groß wie lange nicht mehr, und ich möchte es jetzt noch einmal wissen“, erklärt Witt.

Ausschlaggebend seien vor allem die enge Verbindung zum Trainerteam sowie der weiterhin bestehende Kontakt zu ehemaligen Mitspielern gewesen. „Der Verein fühlt sich für mich daher nicht fremd an, sondern vielmehr wie eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld, in dem ich mich sportlich wie menschlich wohlfühle.“

Erfahrener Werdegang

Sportlich bringt Witt einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er beim Heikendorfer SV, anschließend lief er für den Preetzer TSV sowie über viele Jahre sehr erfolgreich für Eutin 08 auf. 2021 schloss er sich erstmals dem Oldenburger SV an, ehe ihn eine schwere Verletzung stoppte. Ab 2022 sammelte er beim TSV Lütjenburg als Spielertrainer weitere Erfahrungen, bevor nun die erneute Rückkehr zum OSV als Spieler erfolgt.

Bedeutung für den OSV

Mit Basti Witt gewinnt der Oldenburger SV damit nicht nur einen flexibel einsetzbaren Verteidiger, sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein und sein Umfeld bestens kennt. Eine Verstärkung, die sportlich wie emotional passt – und die Defensive des OSV in der Rückrunde entscheidend prägen soll.