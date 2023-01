Winterneuzugang aus der Thüringenliga Das Schlusslicht der Landesklasse 1 vom VfB Apolda vermeldet einen Neuzugang für die Offensive aus der Thüringenliga.

Nadi Daouda Cisse wechselt mit sofortiger Wirkung vom SV Eisenberg in die Glockenstadt.

Daouda ist ein junger, technisch versierter Spieler, der in den letzten Jahren Erfahrungen in der Thüringenliga sammelte und mit seiner guten fußballerischen Ausbildung das Team des VfB Apolda verstärken soll. Dabei trifft er mit Tristan Berger auf einen alten Weggefährten, da die beiden bereits in ihrer Jugendzeit gemeinsam beim SV SCHOTT Jena Fußball spielten.