Winterneuzugänge retten SV Schlebusch einen Punkt

Der SV Schlebusch hat einen Punkt der Moral geholt. – Foto: Christoph Tiroux

Der SV Schlebusch hat im Landesliga-Abstiegskampf Moral bewiesen und sich beim 3:3 (1:2) gegen den SC Rheinbach einen möglicherweise enorm wichtigen Punkt gesichert. Vor heimischer Kulisse kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand eindrucksvoll zurück und hielt damit den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter auf Distanz.

Nach der deutlichen Niederlage in Flittard hatte Dietz seine Startelf auf gleich vier Positionen verändert. Yaakoub Ouahim, Justin Prensena, Marco Schulz und Ananya Tererefne rückten für die verletzten Jakob Steinebach und Maurice Mayer sowie Mohammad Lectibi und Henoc-Gael Muamba in die Anfangsformation. Der Start verlief für den SVS alles andere als optimal. Der SC Rheinbach nutzte früh eine Unsortiertheit in der Schlebuscher Defensive aus und ging durch Fabian Kaczmarek bereits in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Schlebusch reagierte allerdings stark auf den frühen Rückschlag und arbeitete sich zunehmend besser in die Partie. Vor allem über die Außen entwickelten die Hausherren nun mehr Druck und belohnten sich in der 17. Minute mit dem Ausgleich: Noah Gonschior traf zum 1:1. Die Begegnung blieb danach intensiv und umkämpft. Rheinbach wirkte im letzten Drittel jedoch abgeklärter. Kaczmarek traf erneut und stellte in der 25. Minute auf 2:1 für die Gäste – mit diesem Zwischenstand ging esauch in die Kabinen.

Rheinbach erhöht unmittelbar nach der Pause

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Elvin Jashari auf 3:1 für Rheinbach und sorgte damit zunächst für eine Schockstarre im Bühl. Die Partie drohte dem SVS in dieser Phase komplett zu entgleiten. Doch genau in dieser schwierigen Situation zeigte Schlebusch erneut die Mentalität, die die Mannschaft in den vergangenen Wochen bereits mehrfach ausgezeichnet hatte. Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage und sollten belohnt werden. Der Anschluss fiel in der 62. Minute: Winterneuzugang Melfraxave Chuisse traf zum 2:3. Schlebusch spielte nun mutiger und aggressiver. Dass mit Joker Henoc-Gael Muamba ausgerechnet ein weiterer Winterneuzugang in der 88. Minute per Strafstoß den umjubelten Ausgleich erzielte, passte zur Dramaturgie dieses Nachmittags.