Winterneuzugänge bei der SGW – klare Signale für die Rückrunde

Allen voran stößt mit Luka Marić ein junges Talent vom SV Hajduk Wiesbaden (KOL) zur SGW. Der 2005er-Jahrgang passt perfekt in das ohnehin schon junge und entwicklungsfähige Team. Trotz seines Alters bringt Luka bereits wertvolle Erfahrung aus der Kreisoberliga mit und überzeugt durch Ehrgeiz, Mentalität und Spielintelligenz.

Die SGW nutzt die Winterpause, um sich gezielt zu verstärken und darf sich bereits jetzt über drei Neuzugänge freuen! 💚🤍

Unser junges Social-Media-Talent und langjähriger SGW-Spieler Luca Ritzel erkannte die Chance und brachte beide Seiten zusammen, ein starkes Beispiel für Zusammenhalt und Eigeninitiative innerhalb des Vereins. 🤝

🗣️ Abteilungsleiter Toni Pitingolo:

„Luka ist ein junges Talent mit großem Potenzial. Er passt sportlich wie menschlich perfekt in unser Team und in unseren Verein.“

🗣️ Toni Pitingolo weiter:

„Dass dieser Kontakt aus den eigenen Reihen entstanden ist, macht mich besonders stolz. Genau so stellen wir uns moderne Vereinsarbeit bei der SGW vor.“

Neben Luka Marić verstärken auch Raffaele Cellano und Aziz Arica ab sofort die SGW. Wir begrüßen beide ganz herzlich bei der SGW und freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 💪⚽

Darüber hinaus befinden sich die Gespräche mit drei weiteren Spielern von der Ami Base in der finalen Phase. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, eine Zusage ist nahezu fix, sodass die SGW sehr wahrscheinlich zeitnah weitere Verstärkungen vermelden kann.

Mit diesen Schritten setzt die SGW ein klares Zeichen für Ambition, Entwicklung und Teamgeist in der Rückrunde.🔥