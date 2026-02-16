Wintermeister SC Eurasburg: Umbruch im Sommer

Fest steht bereits, dass Co-Spielertrainer Elias Stockinger den Verein zum Saisonende verlassen wird. Der Mittelfeldmotor wechselt als Co-Trainer zum TSV Mühlhausen, wo er künftig gemeinsam mit einem langjährigen Weggefährten ein Trainerduo bildet. Trotz seiner vergleichsweise kurzen Zeit in Eurasburg hinterlässt Stockinger bleibenden Eindruck. „Elias war zwar nur ein Jahr da, hat aber deutliche Fußabdrücke hinterlassen und wird definitiv ein Verlust sein“, betont Abteilungsleiter Dominik Kirchberger.

Der SC Eurasburg sorgt in dieser Saison für eine der größten Überraschungen seiner Liga. Nach einer herausragenden Hinrunde steht die Mannschaft verdient an der Tabellenspitze und darf sich als Herbst- beziehungsweise Wintermeister feiern lassen. Sportlich erlebt der Verein damit eine Phase, wie es sie in dieser Form noch nie gegeben hat – personell stehen im kommenden Sommer jedoch Veränderungen bevor.

Auch bei Jürgen Pestel, ebenfalls Co-Spielertrainer, ist die Zukunft noch offen. Der Verein setzt den Torjäger bewusst nicht unter Druck. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob Pestel weitermacht – ein weiteres Jahr im Eurasburger Trikot ist nicht ausgeschlossen. Kirchberger weiß, was der Angreifer für den Klub bedeutet: „Jürgen beweist über Jahre hinweg seine Qualität als Torjäger – Jahr für Jahr aufs Neue.“

Stockinger selbst blickt dankbar auf seine Zeit beim SCE zurück: „Ich bin sehr dankbar, die Chance bekommen zu haben, ins Trainergeschäft einzusteigen und unter und mit zwei so erfahrenen Jungs wie Jürgen und Christoph zu arbeiten.“

Noch nicht endgültig geklärt ist zudem die Zukunft von Christoph Augustin. Der Spielertrainer, Inhaber der B-Lizenz, möchte seine Trainerlaufbahn in jedem Fall fortsetzen. Ob weiterhin als Spielertrainer – nach Stationen bei der SG Mauerbach und dem SV Odelzhausen – oder künftig ausschließlich an der Seitenlinie, möglicherweise zwei bis drei Ligen höher, lässt er bewusst offen.

Kirchberger zeigt großes Verständnis: „Christoph hat bekannterweise die Ambitionen, noch zwei bis drei Ligen höher zu arbeiten – und ich bin überzeugt, dass er dort auch Erfolg haben wird.“

Augustin selbst blickt vor allem dankbar auf die vergangenen Monate zurück. Nach seinem Kreuzbandriss im Jahr 2024 erhielt er im Verein viel Geduld und Rückhalt. „Ohne diese Unterstützung wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen“, sagt der Spielertrainer und hebt den außergewöhnlichen sportlichen Aufschwung der vergangenen eineinhalb Jahre hervor. Er fühle sich körperlich fit, schließe keine Option aus und sei für alles offen: „Ich möchte mich von der zukünftigen Aufgabe überzeugen lassen und dann entscheiden, welcher Weg der richtige ist.“

Sein persönliches Ziel sei gewesen, den Klub erst dann zu verlassen, „wenn er besser dasteht als jemals zuvor“. Dieses Ziel scheint erreicht: So erfolgreich wie aktuell stand der SC Eurasburg sportlich noch nie da.

Trotz der anstehenden personellen Veränderungen gehen Verein und Trainerteam im Guten auseinander. Bis zum Saisonende wollen alle Beteiligten weiterhin gemeinsam arbeiten – mit dem klaren Ziel, möglichst lange um die Spitzenplätze mitzuspielen.

Der bevorstehende Umbruch wird beim SC Eurasburg nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance gesehen. Kirchberger kündigt an, sich frühzeitig nach einer passenden Nachfolge umzusehen, um die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Monate fortzuführen. Die Grundlage dafür ist gelegt: eine Mannschaft an der Tabellenspitze – und ein Verein, der sportlich so stark aufgestellt ist wie nie zuvor.