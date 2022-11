Wintermeister FC Neufahrn: Teamgeist als Erfolgsrezept Fußball-A-Klasse 7

Die Fußballer des FC Neufahrn überwintern in der Erdinger A-Klasse 7 auf Rang eins. Der Erfolg ist zurückgekehrt – und dafür gibt es vor allem einen Grund.

Neufahrn – Sie sind mit dem Ziel angetreten, als Absteiger einen Platz im oberen Tabellenfeld zu belegen. Und diese Vorgabe haben die Fußballer des FC Neufahrn in der Erdinger A-Klasse 7 mehr als erfüllt: Zum Jahresende steht der FCN nach elf Siegen aus 15 Spielen bei nur einer Niederlage auf Rang eins. Verfolger Langengeisling II folgt zwar mit nur einem Zähler Abstand – dahinter klafft aber bereits eine deutliche Lücke.

FCN-Trainer Andreas Voggt freut sich über die Zwischenbilanz und betont: „Jetzt wollen wir natürlich bis zum Ende ganz oben bleiben.“ Der gute Teamgeist sei einer der Hauptgründe für die starken Leistungen gewesen: „Spieler haben sogar ihre Urlaube verschoben und Geburtstage hinten angestellt. Das ist für A-Klassen-Fußballer keineswegs selbstverständlich.“ Außerdem herrsche in Neufahrn gerade eine neue Euphorie: Seien in der Vorsaison manchmal nur zehn Zuschauer zu den Partien gekommen, so habe sich die Zahl etwa beim Duell mit Schwaig II auf nahezu 100 erhöht. „Das ist kein Vergleich mehr, die Leute pushen uns richtig“, freut sich Voggt über das Interesse an seiner Mannschaft, die er zusammen mit Andreas Fritsch trainiert.

Vollgas bis zum Schluss

Der starke Zusammenhalt im Team zeige sich auch während der Partien: „Die Jungs geben bis zum Schluss Gas und glauben an sich“, erklärt Voggt und zieht noch einmal das Match gegen Schwaig II Anfang November heran: Da lag der FCN bis zur 83. Minute mit 1:2 zurück und gewann am Ende noch mit 3:2. „Das hätte das Team im vergangenen Jahr nie geschafft.“