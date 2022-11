Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der Start war verheißungsvoll für die FSG Alsfeld/Eifa (blau-rote Trikots), die ihr erstes Heimspiel in der A-Liga gegen Nieder-Ofleiden mit 6:2 gewann. Was damals keiner ahnte: Es sollte der letzte Sieg in der bisherigen Saison bleiben. Am Sonntag treffen beide Teams zum Rückspiel in Nieder-Ofleiden erneut aufeinander. (© Luca Raab)

Wintermeister-Duell und Abstiegskrimi Teaser KLA ALSFELD: +++ Der Abstiegskampf rückt in der Fußball A-Liga in den Mittelpunkt: Schließlich stehen sich am letzten Spieltag des Jahres die letzten Vier der Tabelle direkt gegenüber +++ www.lauterbacher-anzeiger.de/artikel_25842704"> ALSFELD - Der letzte Spieltag des Jahres steht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Alsfeld auf dem Programm. Doch nachdem aufgrund des Herbstwetters bereits am letzten Wochenende vier der sieben angesetzten Begegnungen abgesagt wurden und auch das für Mittwoch terminierte Spiel zwischen der SG Appenrod/Maulbach/Gemünden und der SG Schwalmtal abgesetzt wurde, ist nun wohl die spannendste Frage, welche Partien diesmal überhaupt ausgetragen werden. Aus sportlicher Sicht ist es die, wer sich den inoffiziellen Titel des Wintermeisters sichert. Die SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen führt das Tableau derzeit vor der punktgleichen FSG Kirtorf an und könnte aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses mit einem Auswärtssieg bei der SpVgg. Mücke auf Platz eins überwintern. Verfolger Kirtorf könnte bei einem Patzer noch die Spitze erklimmen, möchte im Gastspiel beim SV Bobenhausen aber zumindest keinen Boden verlieren. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner Oberhessische Zeitung (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.