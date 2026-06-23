Wintermann und Kone bleiben Holthausen-Biene erhalten

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Holthausen Biene hat zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Johannes Wintermann und Junior Raczak Kone haben ihre Zusage gegeben und werden auch in der kommenden Spielzeit für den Landesligisten auflaufen.

Damit kann der SV Holthausen Biene weiterhin auf die Dienste beider Spieler bauen und den eingeschlagenen Weg mit ihnen fortsetzen.

Wintermann kam 2016 vom damaligen Oberligisten Spelle-Venhaus und stand seither 130 Mal in der Landesliga auf dem Feld, wobei ihm 23 Tore gelangen. In der abgelaufenen Saison stand der 30-Jährige neun Mal in der Oberliga auf dem Feld und startete jeweils.