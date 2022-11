Winterliches Scheibenschießen: TSV Neuried verliert Torspektakel gegen FCD-Reserve Nachholspiel am Mittwoch

Nach einem wilden Scheibenschießen verliert der TSV Neuried am Mittwochabend gegen den FC Deisenhofen II mit 4:5. Nicht nur vor dem entscheidenden Gegentor in der Schlussphase fehlt den Gastgebern die Konsequenz in der Defensive.

Neuried – Ziemlich eisig, beinahe winterlich, war es am Mittwochabend im Neurieder Sportpark. Nicht ganz zu diesen Temperaturen passte allerdings das Spielgeschehen zwischen den Bezirksligisten TSV Neuried und FC Deisenhofen II. Denn das erinnerte über weite Strecken eher an einen Sommerkick. Wer angesichts von zwei punktgleichen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte mit einer kampfbetonten Partie gerechnet hatte, wurde überrascht. Beide Teams spielten mutig und teilweise ansehnlich nach vorne, ließen jedoch in der Defensive große Lücken. Mit 5:4 (4:3) setzten sich die Gäste aus Deisenhofen am Ende durch, beide Teams hätten aber auch noch mehr Tore schießen können.

Bereits nach fünf Minuten vergab Roman Pösl freistehend die erste Riesenmöglichkeit für den TSV. Nach starker Einzelaktion von Thomas Maier erzielte kurz darauf Maximilian Kriebel die Neurieder Führung (10.). Doch mit dem 1:0 im Rücken agierte die Elf zu sorglos, ließ keine Minute später den Ausgleich durch Deisenhofens Tobias Rembeck zu und geriet nach einer Eckballvariante durch ein Kopfballtor von Josip Cosic in Rückstand (15.). Eine Pause machte das Spiel auch danach nicht: Pösl wurde im Sechzehner umgestoßen, Maier traf zum 2:2-Ausgleich (23.). Dann setzte sich Deisenhofens Rembeck gegen Maximilian Le Dren durch und erzielte das 3:2 (31.), Pösl konterte zwei Minuten später mit einem Dribbling durch die FCD-Hintermannschaft inklusive Torwart zum 3:3. In der Nachspielzeit nutzten die Gäste erneut die Räume hinter der Neurieder Abwehrkette, und Lukas Schuh traf zum 4:3-Halbzeitstand.

Nach der Pause schien es zunächst genauso weiterzugehen, Camillo Kaspar sorgte mit einem Schlenzer ins lange Eck für das 4:4 (49.). Erst danach flachte das Spiel etwas ab. „Ich kann mir nicht erklären, warum wir nach dem 4:4 aufgehört haben. Anscheinend hatten wir keinen Bock“, schimpfte TSV-Trainer Josip Hrgovic. Richtig aufregen konnte sich der nach Abpfiff geladene Coach auch über die Aktion vor dem Gegentor zum Endstand in der 84. Minute. Da verpassten es die Gastgeber gleich dreimal, den eigentlich bereits eroberten Ball ordentlich zu klären, und Noah Kotb erzielte den Siegtreffer für die Gäste. „Zu viele Fehler, zu viel zugeschaut, zu passiv – verloren“, resümierte Hrgovic. Beinahe wäre Neuried noch zum Ausgleich gekommen, doch Le Dren scheiterte in der Nachspielzeit an der Latte. (Tobias Empl)

TSV Neuried – FC Deisenhofen 4:5 (3:4)