Winterlicher Hinrunden-Abschluss in Luckau

Der Schneefall in der Nacht von Freitag zu Samstag sorgte für winterliche Platzbedingungen in Luckau. Das eigentliche Vorspiel der heimischen A-Jugend mit der SpG Luckau/Lübbenau wurde aufgrund des Nichtantretens der Gäste abgesetzt, was dem folgenden Spiel zu Gute kam. Um die Bespielbarkeit zu gewährleisten, nutzen die Jugendspieler gleich die Zeit und schoben die Spielfeldlinien als auch Strafräume frei - danke dafür! Bei ca. 5 cm hohen Schnee war das Spielgeschehen recht zerfahren, da nun beide Mannschaften auf lange Bälle setzten und auf Fehler in der Abwehr hofften. Es war keine Dominanz zu erkennen, da sich auf beiden Seiten vereinzelte Torchancen ergaben. Man merkte, dass man sich zunächst auf das Geläuf einstellen musste und keiner stark auf Risiko ging. Die Luckauer kamen dennoch des Öfteren durch direktes Passspiel im Spielaufbau gefährlich vors Tor, jedoch ohne Erfolg.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Finsterwalder gleich ein Zeichen und verfehlten knapp den Führungstreffer, der durch die Luckauer kämpferisch abgewehrt werden konnten. Kurz danach belohnten sich die Luckauer durch einen erneut schnellen Spielaufbau über Tino Eckardt und dem Abschluss von Martin Borchert mit dem verdienten 1:0 Führungstreffer (54´). Beide Mannschaften versuchten spielerisch zu glänzen, jedoch machten denen die Platzverhältnisse ganz schön zu schaffen, wodurch der Fokus vorrangig bei Zweikämpfen lag. Die Luckauer setzten weiterhin auf offensiven Fußball und erhöhten durch Tino Eckardt die Führung zum 2:0, der den Ball nach einem tiefen Pass von Tom Mikolajek am Keeper vorbei schiebt (74´). Im letzten Drittel der Partie sorgten einige verlorene Zweikämpfe für gefährliche Freistöße der Gäste aus dem Halbfeld. In der 85. Spielminute konnten die Luckauer einen Freistoß klären, jedoch nur zu dem im Rückraum befindlichen Nick Dübel, der den Ball direkt zum Anschlusstreffer verwandelt. Danach ließ sich der kurz zuvor eingewechselte Moritz Lange zu einfach provozieren und bekam nach zwei nicht clever geführten Zweikämpfen die Gelb-Rote-Karte. Die Gäste setzten weiterhin aggressiv auf den Ausgleichstreffer, jedoch blieben die Luckauer aufmerksam und konnten die drei Punkte über die Zeit bringen.