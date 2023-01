Winterkasten und Lindenfels in einem Boot A-Ligisten streben eine Spielgemeinschaft an

Lindenfels/Winterkasten. Die A-Ligafußballer von SV Lindenfels und SV Winterkasten streben eine Spielgemeinschaft an. „Beide Clubs zeigen großes Interesse daran, ab Sommer 2023 eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich zu bilden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Eine Spielgemeinschaft ist eine Notgemeinschaft“

Die Initiative, so SVL-Vorsitzender Peter Schneider, ging von Winterkäster Seite aus. Neu war die Idee auch in Lindenfels nicht, „aber wir hätten wohl noch ein Jahr gewartet“, so Schneider. Nun votierten die beiden Vorstände unabhängig voneinander für die Bildung einer Spielgemeinschaft. Diese Absicht wurde mittlerweile auch Kreisfußballwart Reiner Held mitgeteilt. Er will sich demnächst mit den Clubvertretern treffen, um die Formalien abzustimmen.

„Eine Spielgemeinschaft ist eine Notgemeinschaft“, so Held. Diese könne gebildet werden, wenn ein Verein nur noch auf etwa 16 Aktive zurückgreifen kann. Dann stünde der Genehmigung einer Spielgemeinschaft durch den Kreisfußballausschuss nichts mehr im Wege. So geschehen in Reichenbach, wo seit dieser Saison SSV und TSV gemeinsam in der A-Liga spielen. Dort kicken auch die Sportvereine aus Lindenfels und Winterkasten, letzter mit großen Abstiegssorgen. Auch im Falle eines Abstieges des SVW würde eine Spielgemeinschaft in der A-Liga einsortiert, erklärte Held.