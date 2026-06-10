„Winterjoker“ mit Zweitliga-Erfahrung bleibt beim 1. FC Lok Stendal

– Foto: 1. FC Lok Stendal

Im Winter hatte der 1. FC Lok Stendal noch einen Neuzugang aus dem Hut gezaubert, der unter dem Radar lief. Artem Tovkach heißt der junge Mann, der mit Zweitliga-Erfahrung aus der ukrainischen Heimat in die Altmark kam - und dort in der Rückrunde zu einem wichtigen Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt wurde. Inzwischen ist klar: Tovkach wird auch in der neuen Saison für den 1. FC Lok in der Oberliga auflaufen.

Wie bei einer ganzen Reihe an weiteren Spielern haben die Altmärker auch die Vertragsverlängerung des Ukrainers bekanntgegeben. Der hatte in seiner Heimat zuvor schon für Kremin Kremenchuk und Metalurh Zaporizhzhia in der zweithöchsten Liga des Landes gespielt und hatte nach seinem Wechsel zur Lok als echter Allrounder überzeugen können. Zum Spielerprofil:

"Artem ist unser Winterjoker und in sehr kurzer Zeit zu einer festen Größe im Team geworden", sagt der Sportliche Leiter Artem Sikulski über seinen Landsmann. Dieser habe vor allem mit "Ruhe am Ball und seiner starken Handlungsschnelligkeit" überzeugen können. Und umso mehr mit seiner Vielseitigkeit: "Artem kann als Innen- und Außenverteidiger, als Sechser sowie auf dem Flügel spielen und gibt unserem Trainerteam mit seinem Profil enorme Variabilität. Danke, dass du da bist!"

Tovkach lobt das Umfeld: "Tolle und familiäre Atmosphäre"

Auch der Allrounder ist sehr zufrieden mit seinem Verbleib beim Oberligisten. "Ich danke dem Verein für das Vertrauen", sagt Tovkach zu seiner Verlängerung und lobt das Umfeld bei den Eisenbahnern: "Hier herrscht eine tolle und familiäre Atmosphäre." Schon jetzt freue sich der Ukrainer auf die neue Saison. "Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, Fortschritte zu machen und dem Verein dabei zu helfen, noch erfolgreicher zu werden", erklärt der 23-Jährige. In der Rückrunde jedenfalls war der ehemalige Zweitliga-Spieler aus der Ukraine als "Winterjoker" ein sehr wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt des 1. FC Lok Stendal.