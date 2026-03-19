Wintering serviert die Pause, Joel trifft die Latte

Ein Derby ohne Wintering? Ungefähr so vorstellbar wie ein Pfostentreffer ohne Raunen.

Denn dann kam sie: die Wintering-Halbzeitshow.

Zur Pause stand’s 1:1 zwischen Holthausen/Biene und Spelle-Venhaus - alles offen, alles geladen, Flutlicht, Derby, Puls bei 180. Genau der Moment, in dem man kurz durchatmen könnte. Könnte.

Während draußen noch über Taktik gesprochen wurde, hatte Joel längst Fakten geschaffen und sich die Bienenkarte gesichert. Frühstück, Brot, Snacks to go: die verdiente Belohnung für den wohl saubersten Abschluss des Abends.

Anlauf, Schuss, Klonk! - das Ding küsst die Latte wie ein perfektes Baguette den Ofenrand. Hubert und Klemens? Tapfer, aber an diesem Abend nur Statisten im Joel-Film.

Drei Freiwillige, ein Ziel, keine Ausreden - Latte treffen oder Legende werden.

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Danach? Ging’s weiter wie ein Derby eben so weitergeht: wild, intensiv, torreich. Am Ende ein 3:3, bei dem keiner so genau weiß, ob er sich freuen oder ärgern soll.

Nur einer weiß es ganz genau: Joel.

Latte getroffen, Bienenkarte eingetütet, Derby gewonnen.