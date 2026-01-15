– Foto: Reinhard Rehkamp

Winterfahrplan steht: TuS Bersenbrück startet in die Vorbereitung Testspiele gegen regionale und überregionale Gegner sollen den Weg in eine erfolgreiche Rückrunde ebnen

Mit dem Beginn der Wintervorbereitung schlägt der TuS Bersenbrück ein neues Kapitel in der Oberliga-Saison 2025/26 auf. Nach der kurzen Winterpause kehrt die Mannschaft auf den Trainingsplatz zurück – mit klaren Zielen für die Rückrunde und einem prall gefüllten Testspielprogramm.

Trainingsauftakt und Fokus auf die Rückrunde Zum Start der Vorbereitung trifft sich das Team wieder im gewohnten Kreis. In den kommenden Wochen stehen intensive Einheiten auf dem Programm, um körperlich und taktisch optimal für die zweite Saisonhälfte gerüstet zu sein. Die Verantwortlichen haben dabei nicht nur den Ligaalltag im Blick, sondern auch die gezielte Weiterentwicklung der Mannschaft. Sechs Testspiele als Standortbestimmung Im Rahmen des Winterfahrplans sind insgesamt sechs Vorbereitungsspiele angesetzt. Der TuS Bersenbrück trifft dabei auf eine Mischung aus Nachwuchs-, Oberliga- und Regionalliga-Teams. Geplant sind Duelle gegen die U19 des SV Meppen, den FC Gievenbeck, den SSV Jeddeloh, Kickers Emden, den FC Bramsche sowie Werder Bremen II.

Diese Begegnungen sollen wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand liefern und dem Trainerteam die Möglichkeit geben, taktische Varianten zu testen. Fester Spielrhythmus am Samstagnachmittag Die Testspiele werden in der Regel samstags um 13:00 Uhr angepfiffen. Eine Ausnahme bildet die Partie gegen den FC Bramsche, die dienstags um 19:30 Uhr stattfindet.