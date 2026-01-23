Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Winterfahrplan steht: SC Rieste testet fünfmal vor dem Rückrundenstart
Kreisligist aus Staffel A nutzt Februar für Standortbestimmung gegen regionale Konkurrenz
Der SC Rieste hat sein Vorbereitungsprogramm für die Winterphase der Saison 2025/26 in der Kreisliga Osnabrück, Staffel A, festgelegt. In den kommenden Wochen absolviert die Mannschaft fünf Testspiele, um Form, Personal und Abläufe rechtzeitig vor dem Pflichtspielstart zu überprüfen.
Start Ende Januar
Den Auftakt der Testspielserie bestreitet Rieste am Samstag, 31. Januar. Gegner ist die zweite Mannschaft des SV Viktoria Gesmold II, Anstoß ist um 14 Uhr. Bereits dieses erste Spiel soll dem Trainerteam Hinweise auf den aktuellen Fitnessstand liefern.
Im Februar folgt eine Reihe weiterer Vergleiche mit Teams aus der Region. Am Freitag, 6. Februar, trifft der SC Rieste auswärts auf SF Schledehausen (19:45 Uhr). Eine Woche später, am Sonntag, 15. Februar, steht das Duell mit SV Holdorf II um 13 Uhr auf dem Programm.
Abschluss gegen zweite Mannschaften
Die letzten beiden Tests finden am Samstag, 21. Februar, gegen TuS Graf Kobbo Tecklenburg II (12 Uhr) sowie am Samstag, 28. Februar, gegen FC SW Kalkriese II (10 Uhr) statt.
Der SC Rieste hofft während der gesamten Vorbereitungsphase auf Unterstützung von außen. Zuschauer sind ausdrücklich eingeladen, die Mannschaft auch in den Testspielen zu begleiten und den Weg Richtung Rückrunde mitzugehen.