Winterfahrplan steht: SC Rieste testet fünfmal vor dem Rückrundenstart

Start Ende Januar

Den Auftakt der Testspielserie bestreitet Rieste am Samstag, 31. Januar. Gegner ist die zweite Mannschaft des SV Viktoria Gesmold II, Anstoß ist um 14 Uhr. Bereits dieses erste Spiel soll dem Trainerteam Hinweise auf den aktuellen Fitnessstand liefern.

Im Februar folgt eine Reihe weiterer Vergleiche mit Teams aus der Region. Am Freitag, 6. Februar, trifft der SC Rieste auswärts auf SF Schledehausen (19:45 Uhr). Eine Woche später, am Sonntag, 15. Februar, steht das Duell mit SV Holdorf II um 13 Uhr auf dem Programm.