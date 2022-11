Winterfahrplan des TSV 1860 München: So sieht die Vorbereitung für die Aufholjagd aus Löwen in der Winterpause

München - Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass der sportlich kriselnde TSV 1860 München mit Michael Köllner in die Rückrunde gehen wird. Durch die Fußballweltmeisterschaft in Katar hat der Löwen-Coach mehr Zeit als sonst, seine Schützlinge auf die packende Rückrunde vorzubereiten. Denn wenn der Aufstieg gelingen soll, muss der sechstplatzierte TSV 1860 schnell punkten um sich ganz oben festzusetzen. Aktuell haben sie drei Punkte Rückstand auf Saarbrücken, die auf dem zweiten Platz stehen. In der Vorbereitung treffen die Löwen auf höherklassige Gegner und fahren ins Trainingslager.

Hinrunden-Ausklang: Löwen beim Wörthersee-Cup am Start

Bevor die Herrenmannschaft des TSV 1860 München in einen kurzen Urlaub geht, spielen sie an diesem Wochenende noch beim Wörthersee-Cup mit. Am Samstag treffen die Münchner auf den Bundesligisten Hertha BSC, ehe es am darauffolgenden Tag im Spiel um Platz drei oder im Finale gegen den Gewinner/Verlierer aus der Partie Grazer AK gegen Austria Klagenfurt geht. Nach einer anschließenden Trainingseinheit am Montag verabschieden sich die Akteure in eine kurze Pause.

Dezember bei den Löwen: Trainingsstart, Weihnachtsbesuche und Testspiel-Kracher

Anfang Dezember nehmen die Sechziger das Training zuerst individuell daheim und anschließend im Team auf dem Platz wieder auf. Nach den traditionellen Weihnachtsbesuchen in den Fanklubs am 11. Dezember empfängt der TSV am 16. Dezember den 1. FC Nürnberg an der Grünwalder Straße 114. Am nächsten Tag geht es für die Löwen zu einem absoluten Härtetest zur TSG 1899 Hoffenheim, bevor ein weiteres Testspiel am 20. Dezember beim Ligakonkurrenten SpVgg Bayreuth ansteht.