Winterfahrplan des SV Meppen

Wegen der am Sonntag (20. November 2022) beginnenden WM in Katar geht die Dritte Liga in eine ungewohnt lange Winterpause. Für den SV Meppen wird die Saison mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (Sonntag, 15. Januar 2023, 13 Uhr) fortgesetzt.