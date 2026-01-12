Wintereinbruch trifft den KFC Uerdingen

„Wir sind seit Montag wieder im Training. Das Problem mit dem aktuellen Wetter haben alle Mannschaften ab Oberliga abwärts. Viele trainieren gar nicht beziehungsweise absolvieren nur Spinning-Kurse, gehen in den Kraftraum oder Ähnliches“, wird Julian Stöhr auf der Vereinswebsite zitiert. Der KFC habe zum Glück die Möglichkeit, am Löschenhofweg auf das überdachte Soccerfeld gehen zu können. „Hier können wir kleine Spiele 3:3 oder 4:4 absolvieren, nutzen den benachbarten Kraftraum und machen Laufeinheiten. Damit haben wir einen super Mix. Wir können dementsprechend viel mit dem Ball machen, was uns bestimmt auch zugutekommen wird“, ergänzt Stöhr. Inhaltlich sei es aber schon herausfordernd, alle Themen, die man sich mit dem Blick auf den Rückrundenstart vorgenommen hat, durchzubekommen. „Dennoch mache ich mir aktuell keine Sorgen. Das holen wir auf“, betont der Coach.

Keine Sorgen muss er sich auch über die Blessuren nach den Hallenstadtmeisterschaften machen. Wie der Trainer erklärt, habe Etienne-Noel Reck den Sonntag aussetzen müssen, am Montag aber schon wieder trainieren können. Derick Gyamfi habe am Sonntag ebenfalls einen abbekommen und vorsichtshalber etwas pausiert.