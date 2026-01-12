Wintereinbruch trifft den KFC Uerdingen

Schneefall und Sturmtief haben in diesen Tagen in der Sportlandschaft einiges durcheinandergewirbelt. In der Bundesliga mussten zwei Spiele witterungsbedingt abgesagt werden. Doch nicht nur Pflichtspiele in der höchsten Spielklasse waren betroffen, auch etliche Testspiele unterklassiger Mannschaften konnten nicht ausgetragen werden – auch die des KFC Uerdingen.
Die Uerdinger hätten an diesem Wochenende eigentlich gleich zwei Spiele bestreiten wollen. Das für Freitag, 9. Januar, 19.30 Uhr, angesetzte Duell gegen die TSG Sprockhövel, den Oberligisten aus Westfalen, war bereits am Donnerstag abgesagt worden. Beide Teams haben sich darauf verständigt, den Test zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu wollen. Das Spiel ist nun für Donnerstag, 22. Januar, geplant.
Zunächst hatte man in Krefeld zudem noch Hoffnungen für das angesetzte Spiel gegen die Spielvereinigung Velbert, das am Sonntag hätte stattfinden sollen. Zwar hatte die Stadt Krefeld bereits am Mittwoch die witterungsbedingte Sperrung aller Sportplätze und Laufbahnen auf den Bezirkssportanlagen bis einschließlich Sonntag, 11. Januar, verkündet. Doch die Sportanlage am Löschenhofweg gehöre nicht dazu, weil im Vereinsbesitz, hatte Michael Nagorny mitgeteilt. „Gleichwohl herrschen hier natürlich die gleichen Witterungsbedingungen wie in ganz Krefeld“, so der Geschäftsführer Sport. Am Sonntagvormittag war dann klar, dass auch dieses Spiel nicht stattfinden kann. Auch eine für kommende Woche angedachte Leistungsdiagnostik sei vakant. „Keine Ahnung, ob die bei dieser Witterung stattfinden kann“, sagt Trainer Julian Stöhr.
„Wir sind seit Montag wieder im Training. Das Problem mit dem aktuellen Wetter haben alle Mannschaften ab Oberliga abwärts. Viele trainieren gar nicht beziehungsweise absolvieren nur Spinning-Kurse, gehen in den Kraftraum oder Ähnliches“, wird Julian Stöhr auf der Vereinswebsite zitiert. Der KFC habe zum Glück die Möglichkeit, am Löschenhofweg auf das überdachte Soccerfeld gehen zu können. „Hier können wir kleine Spiele 3:3 oder 4:4 absolvieren, nutzen den benachbarten Kraftraum und machen Laufeinheiten. Damit haben wir einen super Mix. Wir können dementsprechend viel mit dem Ball machen, was uns bestimmt auch zugutekommen wird“, ergänzt Stöhr. Inhaltlich sei es aber schon herausfordernd, alle Themen, die man sich mit dem Blick auf den Rückrundenstart vorgenommen hat, durchzubekommen. „Dennoch mache ich mir aktuell keine Sorgen. Das holen wir auf“, betont der Coach.
Keine Sorgen muss er sich auch über die Blessuren nach den Hallenstadtmeisterschaften machen. Wie der Trainer erklärt, habe Etienne-Noel Reck den Sonntag aussetzen müssen, am Montag aber schon wieder trainieren können. Derick Gyamfi habe am Sonntag ebenfalls einen abbekommen und vorsichtshalber etwas pausiert.
