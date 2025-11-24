Wintereinbruch stoppt den kompletten Spielbetrieb

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Mitte musste sich der TuS Ahbach mit 1:2 knapp geschlagen geben und kassierte seine sechste Saisonniederlage. Marvin Richard traf vom zweiten Pfosten zur frühen Gästeführung – 0:1 (13.). Ahbach schüttelte sich und fand nur acht Minuten später eine zeitnahe Antwort, als Nico Clausen nach Steckpass von Luka Cläsgens egalisierte – 1:1 (21.). Kobern blieb nach dem Seitenwechsel fokussiert und agierte mit sehr viel Intensität und etlichen Positionswechseln, in deren Ergebnis das 2:1 für die Gäste fiel. Jannis Schneider verwertete einen Pass in den Rücken der Ahbacher Abwehr zum 2:1-Siegtreffer. Die Hausherren versuchten in der Schluss-Viertelstunde einiges, um doch noch zum Ausgleich zu kommen, doch Leon Nahrings und Nico Clausen sowie Peter Grün besaßen nicht das Spielglück. Ahbachs Coach Roger Stoffels konstatierte, dass „die Jungs an ihre Leistungsgrenze gegangen sind und wir uns einen Punkt verdient gehabt hätten. Kobern war sehr gut besetzt und hatte neun Spieler auf der Reservebank.“ Womit sich der Ostbelgier nicht einverstanden erklärte, war die Spielleitung des Schiedsrichters Leo Glabach. „Es ist nicht nachzuvollziehen, dass vier Koberner Spieler mit anderen Rückennummern aufgelaufen sind als auf dem Spielbogen des Schiedsrichters standen. Das sorgte für Unruhe und Unverständnis. Es ist ärgerlich, wenn der Referee seiner Pflicht, uns die Änderungen mitzuteilen, nicht nachkommt. Weil wir auch unseren Unmut darüber äußerten, glitt ihm das Spiel komplett aus der Hand mit dem Ergebnis, dass er allein neun Mal Gelb gegen Spieler von uns zeigte – auch weil in einigen Aktionen im Strafraum der Pfiff ausblieb, nachdem Spieler einfach umgenietet wurden. An der Niederlage ist der Schiri letztlich nicht schuld, da sind wir bei uns.“