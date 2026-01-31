 2026-01-27T15:58:05.997Z

Vereinsnachrichten

❄️ Wintereinbruch in Bielefeld:Testspiele an der Königsbrügge abgesagt

von Peter Schildmann · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Schildmann

Der für Sonntag geplante Fußball-Nachmittag am Kunstrasenplatz Königsbrügge muss leider entfallen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes wurden alle für den 01.02.2026 angesetzten Partien offiziell abgesagt.