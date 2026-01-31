Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
❄️ Wintereinbruch in Bielefeld: Testspiele an der Königsbrügge abgesagt
Der für Sonntag geplante Fußball-Nachmittag am Kunstrasenplatz Königsbrügge muss leider entfallen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes wurden alle für den 01.02.2026 angesetzten Partien offiziell abgesagt.