 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

❄️ Wintereinbruch in Bielefeld: Testspiele an der Königsbrügge abgesag

von Peter Schildmann · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Schildmann

Verlinkte Inhalte

Testspiele
Eintracht Bi
VfL Theesen II
Morgen, 13:00 Uhr
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen II
Abgesagt

❄️ Wintereinbruch in Bielefeld: Testspiele an der Königsbrügge abgesagt

Der für Sonntag geplante Fußball-Nachmittag am Kunstrasenplatz Königsbrügge muss leider entfallen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes wurden alle für den 01.02.2026 angesetzten Partien offiziell abgesagt.

Obwohl auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Str. 18 gespielt werden sollte, lassen die Schneemassen einen sicheren und regulären Spielbetrieb nicht zu. Die Gesundheit der Spieler und die Schonung des Platzes haben in diesem Fall Vorrang.

Sobald Nachholtermine für die Freundschaftsspiele im Kreis Bielefeld feststehen, werden diese zeitnah bekannt gegeben.