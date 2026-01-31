❄️ Wintereinbruch in Bielefeld: Testspiele an der Königsbrügge abgesag

– Foto: Peter Schildmann

❄️ Wintereinbruch in Bielefeld: Testspiele an der Königsbrügge abgesagt

Der für Sonntag geplante Fußball-Nachmittag am Kunstrasenplatz Königsbrügge muss leider entfallen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes wurden alle für den 01.02.2026 angesetzten Partien offiziell abgesagt.

Obwohl auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Str. 18 gespielt werden sollte, lassen die Schneemassen einen sicheren und regulären Spielbetrieb nicht zu. Die Gesundheit der Spieler und die Schonung des Platzes haben in diesem Fall Vorrang.