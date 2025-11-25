Wintereinbruch in Berlin – Spielausfall für Borussias Frauen

Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nichts fest. Der Aufsteiger Viktoria Berlin hatte zuletzt Aufsehen erregt, da der Verein den Einstieg des millionenschweren Investors „Monarch Collective“ verkündet hatte. Demnach übernehme das Netzwerk sukzessive bis zu 38 Prozent der Frauen-Abteilung.

Verletzte Spielerinnen bis zum neuen Termin fit?

Im Spielbetrieb hinkt die Viktoria den hohen Erwartungen noch hinterher. Derzeit belegen die Berlinerinnen Rang sieben und liegen eine Position und einen Zähler hinter der Borussia. „Eigentlich müsste Viktoria deutlich höher in der Tabelle stehen. Vom Etat und von den Einzelspielern her ist Viktoria eine Spitzenmannschaft“, sagte Spengler im Vorfeld der Partie.