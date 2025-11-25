Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Die Partie von Borussia Mönchengladbach bei Viktoria Berlin fiel aus. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni
Wintereinbruch in Berlin – Spielausfall für Borussias Frauen
Zweite Bundesliga der Frauen: Das Spiel bei Viktoria Berlin fiel der Witterung zum Opfer.
Am Sonntag stand für die Frauen von Borussia Mönchengladbach die Auswärtsaufgabe bei Aufsteiger Viktoria Berlin im Spielplan. Und die Mannschaft befand sich sogar bereits in der Hauptstadt vor Ort, als die Partie kurzfristig abgesagt werden musste. Aufgrund der eisigen Temperaturen war der Platz im Stadion Lichterfelde unbespielbar. Über Nacht waren die Temperaturen in Berlin auf minus vier bis minus acht Grad gesunken.
„Es ist die richtige Entscheidung, das Spiel abzusagen. Auf dem gefrorenen Boden hätte man nicht spielen können. Aber es ist natürlich sehr frustrierend für uns“, sagte Borussias Trainer Jonas Spengler.
Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nichts fest. Der Aufsteiger Viktoria Berlin hatte zuletzt Aufsehen erregt, da der Verein den Einstieg des millionenschweren Investors „Monarch Collective“ verkündet hatte. Demnach übernehme das Netzwerk sukzessive bis zu 38 Prozent der Frauen-Abteilung.
Verletzte Spielerinnen bis zum neuen Termin fit?
Im Spielbetrieb hinkt die Viktoria den hohen Erwartungen noch hinterher. Derzeit belegen die Berlinerinnen Rang sieben und liegen eine Position und einen Zähler hinter der Borussia. „Eigentlich müsste Viktoria deutlich höher in der Tabelle stehen. Vom Etat und von den Einzelspielern her ist Viktoria eine Spitzenmannschaft“, sagte Spengler im Vorfeld der Partie.
Das Gute aus Sicht der Borussia: Kyra van Leeuwe und Maresa Arici standen verletzungsbedingt für die Partie gegen Viktoria Berlin nicht zur Verfügung. Möglicherweise sind beide Spielerinnen beim Nachholtermin wieder einsatzfähig.