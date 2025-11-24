Wintereinbruch bringt Spielbetrieb fast vollständig zum Erliegen

Hier ein Rückblick auf die zwei im Spielkreis ausgetragenen Partien mit Stimmen:

Kreisliga Süd

"Ein am Ende gerechtes Unentschieden in einem guten Kreisligaspiel. Dieses Spiel hatte immer so seine Phasen, wir brauchten ein bisschen, um uns an die Verhältnisse gewöhnen. Gerieten dann unglücklich nach einem Fehler in Rückstand, zeigten dann eine super Reaktion und konnten bald darauf den Ausgleich erzielen. Nach der Pause waren wir bis zur 2:1-Führung spielbestimmend, nachdem wir in Front gegangen waren, kam Raigering wieder besser auf, in dieser Phase haben wir es allerdings verpasst, zwei bis drei Umschaltaktionen besser auszuspielen und vielleicht ein drittes Tor zu erzielen. So kam Raigering schließlich zum Ausgleich. Danach versuchten beide Teams, den Lucky Punch zu erzielen, am Ende aber blieb es beim gerechten 2:2", sagte Gästetrainer Bernd Scheibel.

"Über 90 Minuten gesehen ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte jedes Team eine gute Phase, wo auch jeder sein Tor machte. Nachdem 2:1 für Rieden hätte der Gast auch das Spiel für sich entscheiden können. Wir kamen aber gut zurück, erzielten den Ausgleich und drängten dann auf den Sieg. Für uns gut, das Spiel nicht verloren zu haben. Haben jetzt nach der Winterpause eine top Ausgangssituation und wollen den ersten Platz verteidigen. Großes Lob an meine Mannschaft für die sehr starke Saison bisher", so SVR-Coach Martin Kratzer.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst die Scheibel-Truppe das gefährlichere Team. Die beste Chance zu Beginn der zweiten Hälfte resultierte aus der 53. Minute, als ein Kopfball von Daniel Wein nach einer Ecke von der Torlinie gekratzt wurde. In der 62. Minute fasste sich Sven Florek aus etwa 25 Metern Entfernung ein Herz und versenkte den Ball mit einem satten Schuss zum -zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten - 1:2 im Netz des Gastgebers. Der SV Raigering verschärfte daraufhin seine Angriffsbemühungen und kam seinerseits zu erstklassigen Möglichkeiten, die entweder von Torwart Ben Lontke oder der vielbeinigen Riedener Abwehr geklärt werden konnten. In der 80. Minute brachte ein sehenswerter Angriff den 2:2-Ausgleichstreffer durch Elias Segerer. Die eingewechselten FCR-Akteure Philip Kölbl (80.) und Jonas Hofrichter (85.) schnupperten noch bei guten Gelegenheiten am Siegestreffer, letztendlich blieb es aber beim leistungsgerechten Remis. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)

Gerade als Rieden etwas besser in die Partie gefunden hatte, fiel in der 22. Minute der kuriose Führungstreffer für die Gastgeber. Eine verunglückte Rückgabe brachte FCR-Keeper Ben Lontke nicht mehr unter seine Kontrolle, Timo Rubenbauer roch den Braten und bugsierte die Kugel zur Freude der Platzherren ins Netz. Die Vilstaler zeigten sich wenig beeindruckt und kamen nur vier Minuten später zum Ausgleich. Tim Vögele nahm bei einem Freistoß in Rechtsaußenposition Maß und zirkelte das Leder sehenswert über den Raigeringer Schlussmann Markus Forster in den linken Torwinkel. Nur kurz später verpasste Michael Fleischmann eine Hereingabe von Bastian Härtl um Haaresbreite. Die Heimelf kam durch Florian und Maximilian Ottmann (30./41.) zu Gelegenheiten. Mit dem Pausenpfiff verfehlte Youssef El Mankouchi nur um wenige Zentimeter die Gästeführung.

Auf dem Kunstrasenplatz im Pandurenpark in Raigering bekamen die ca. 150 Zuschauer ein sehr gutklassiges Kreisliga-Spitzenspiel präsentiert, das dieses Prädikat auch redlich verdiente. Beide Teams lieferten sich einen heißen Fight und stellten in packenden 90 Minuten unter Beweis, warum sie in der Tabelle ganz oben zu finden sind. Chancen gab es hüben wie drüben, so dass unter dem Schlussstrich ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden zu Buche stand.

Bei äußerst schwierigen und für die Spieler nicht ungefährlichen Platzverhältnissen auf dem Paulsdorfer Nebenplatz sollte bereits die neunte Minute den weiteren Spielverlauf dieses einzigen Kreisklassenspiels im ganzen Spielkreis wohl mitenscheidend beeinflussen, denn ab diesem Zeitpunkt musste die Heimelf nach einer völlig unnötig verursachten Roten Karte die restliche, noch lange Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Dennoch hielt sich sich vor dem Seitenwechsel gegen den Favoriten beachtlich, egalisierte die nur zwei Minuten nach dem Platzverweis markierte Gästeführung und hielt dieses Remis bis zum Pausentee.

Die in der Halbzeitansprache des SG-Trainers gehegte Hoffnung, dass man dem Tabellenzweiten weiterhin auf Augenhöhe begegnen könne, zerplatzte bereits vier Minuten nach Wiederbeginn wie eine Seifenblase, als Gästeroutinier Florian Amrhein (37) - ein Spieler mit Paulsdorfer Vergangenheit (2010 BOL Oberpfalz) - den zweiten seiner drei Treffer erzielte. Danach machte sich die Unterzahl beim Gastgeber dann doch negativ bemerkbar und so landete die DJK mit ihrer treffsichersten Offensive der Liga (68 Tore) am Ende einen noch deutlichen Sieg, der sie zum großen Rivalen "Trapo" aufschliessen lässt.

"Wir haben auf unserem Sandplatz gespielt, natürlich gibt es schönere Untergründe, aber will wollten es durchziehen, was wir auch getan haben, auch wenn es auf der Kippe stand. Natürlich hatten wir auch die Absicht, im letzten Heimspiel 25 die drei Punkte für uns zu behalten, dementsprechend sind wir auch hochmotiviert und mit Leidenschaft ins Spiel gegangen. Wenn wir nun nicht aufgrund einer unnötigen Aktion einen Spieler wegen einer Roten Karte verloren hätten, wäre der Plan vielleicht sogar aufgegangen. Ansonsten haben wir uns in den ersten 45 Minuten nicht anmerken lassen, dass wir ein Mann weniger waren. Obwohl wir nach der Roten Karte in Rückstand gerieten, haben wir geantwortet, haben ausgeglichen und sind mit 1:1 in die Pause. Dort haben wir uns auf die veränderte Situation noch einmal eingestellt, uns war bewußt, wenn wir vom Tempo her und von der Kraft her mithalten können, könnte es ein enges Spiel werden - vielleicht wäre ein Punkt sogar drin. Doch dann kam recht schnell das 1:2 und man merkte dann doch, dass dieser Platzverweis uns letztlich das Genick gebrochen hat. Insgesamt war meiner Meinung nach ein vielleicht erwarteter großer Unterschied nicht zu merken zwischen uns und den Ensdorfern, die wohl die Mehrzahl der besseren Möglichkeiten besaßen und das auch dann gut zu Ende gespielt haben. Das Ergebnis von 4:1 ist aus meiner Sicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber letzten Endes war der Sieg verdient. Für uns geht es in die Winterpause. Erholung, Verletzungen auskurieren, auftanken und neu justieren ist nun angesagt, um ab März dann wieder anzugreifen", erklärte SG-Trainer Achim Beck in seiner Zusammenfassung des Spielverlaufs im für seine Truppe finalen Punktspiel in diesem Jahr.

"Dem Schiedsrichter wurde es an diesem Samstag nicht leicht gemacht. Der Gastgeber war der Meinung, man müsste unbedingt auf einem hart gefrorenem Platz das Spiel bestreiten. An „Fußball spielen“ war dort eh nicht zu denken. Trotz meiner Bedenken aufgrund Verletzungsgefahr, haben Gegner und der Schiedsrichter entschieden, zu spielen. Man kann froh sein, dass außer einer schweren Handverletzung, offenen Wunden und Prellungen nicht mehr passiert ist. Meiner Mannschaft kann ich Respekt und Anerkennung zollen, da man den Kampf auf dem Platz angenommen hat. Da hat mein Team „Charakter und Willen“ gezeigt. Aufgrund der widrigen Umstände hat man sehr viel mit langen Bällen agiert, das führte zu viel Leerlauf im Spiel. Wir haben ein, zwei Situationen mehr als der Gegner, trotzdem gehen wir mit einem Unentschieden in die Pause. Mit einem Doppelschlag konnten wir uns den Sieg dann verdienen. Erwähnenswert ist sicherlich die Leistung von Florian Amrhein, mit seinen drei Treffern hat der 37jährige großen Anteil an unserem Erfolg. Schön für ihn, da er einige tolle Jahre in Paulsdorf gespielt hat. Meiner Mannschaft ein Kompliment für die tolle Leistung und für eine super Runde die wir heuer spielen. Auch den Zuschauern, die sich verwundert die Augen rieben, als sie den Platz sahen, ein großes Dankeschön für die Unterstützung", so Gästetrainer Oliver Eckl.

Tore: Florian Amrhein (11.), 1:1 Julian Meixner (29.), 1:2 Florian Amrhein (49.), 1:3 Benedikt Singer (68.), 1:4 Florian Amrhein (87.) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 30 - Platzverweis: Rot für Nicolai Fuchs (9./Paulsdorf)