Wintercup & Bundesliga: Volles Programm für die Young Boys Balkan

Doppelter Einsatz für die Young Boys Balkan: am Wochenende steht in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle nicht nur das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Liria Berlin (Sonntag 12 Uhr) auf dem Programm, sondern tags zuvor auch die zweite Ausgabe des Wintercups mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld.
Am Samstag ab 8 Uhr richten die Young Boys Balkan zum zweiten Mal den "Young Boys Balkan Wintercup" aus. Insgesamt 25 Mannschaften nehmen in diesem Jahr teil. Auf dem Parkett stehen Spieler aus der österreichischen Bundesliga, der deutschen Futsal-Bundesliga, der ersten tschechischen Liga sowie zahlreiche Nationalspieler aus mehreren Ländern. Auch Akteure aus der Icon League sind vertreten. Die Zuschauer dürfen sich also auf Futsal der Spitzenklasse freuen.
Das Turnier ist zudem der Auftakt für ein sportliches Doppel-Wochenende, denn am Sonntag folgt um 12 Uhr das wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Liria Berlin. Nach der 3:6-Niederlage am vergangenen Samstag beim SV Pars Neu-Isenburg wollen Muherina, Berovic, Sistek und Co. wieder in die Erfolgsspur zurück.
"Leider haben wir das Spiel gegen Pars verloren, obwohl wir unbedingt nachlegen wollten. Die ersten drei Gegentore haben wir uns quasi selbst rein gelegt und zudem erneut 100-prozentige Torchancen vergeben. So etwas wird in der Bundesliga sofort bestraft. Immerhin haben aber Köln und Münster ebenfalls verloren, dadurch stehen wir weiterhin auf Platz 8 - genau dort, wo wir am Saisonende auch stehen möchten. Jetzt heißt es: Mund abputzen und gegen Berlin weitermachen. Eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass wir zum Jahresabschluss die drei Punkte in Pfarrkirchen behalten können. Es ist das letzte Spiel vor der Winterpause und das wollen wir natürlich vor unserem eigenen Publikum gewinnen. Die Unterstützung der Zuschauer soll dabei erneut eine entscheidende Rolle spielen. Schon im Heimspiel gegen Hamburg hat uns die Atmosphäre in der Halle zum Sieg getragen und der Mannschaft förmlich den Wind in den Rücken gegeben. Wir freuen uns sehr auf das Spiel und hoffen, dass wieder viele Fans den Weg in die Halle finden und uns genauso leidenschaftlich unterstützen wie zuletzt. Gemeinsam wollen wir die drei wichtigen Punkte einfahren", so Coach Almedin Ljutic.