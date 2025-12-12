Ein ereignisreiches Wochenende liegt vor den Young Boys Balkan. – Foto: Roland Wagner

Wintercup & Bundesliga: Volles Programm für die Young Boys Balkan Futsal-Bundesligist veranstaltet am Samstag die zweite Ausgabe des hochkarätigen Wintercups +++ Am Sonntag steigt das Heimspiel gegen Liria Berlin Verlinkte Inhalte präsentiert von Futsal Bundesliga Young Boys Balkan

Doppelter Einsatz für die Young Boys Balkan: am Wochenende steht in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle nicht nur das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Liria Berlin (Sonntag 12 Uhr) auf dem Programm, sondern tags zuvor auch die zweite Ausgabe des Wintercups mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld.

Am Samstag ab 8 Uhr richten die Young Boys Balkan zum zweiten Mal den "Young Boys Balkan Wintercup" aus. Insgesamt 25 Mannschaften nehmen in diesem Jahr teil. Auf dem Parkett stehen Spieler aus der österreichischen Bundesliga, der deutschen Futsal-Bundesliga, der ersten tschechischen Liga sowie zahlreiche Nationalspieler aus mehreren Ländern. Auch Akteure aus der Icon League sind vertreten. Die Zuschauer dürfen sich also auf Futsal der Spitzenklasse freuen. Das Turnier ist zudem der Auftakt für ein sportliches Doppel-Wochenende, denn am Sonntag folgt um 12 Uhr das wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Liria Berlin. Nach der 3:6-Niederlage am vergangenen Samstag beim SV Pars Neu-Isenburg wollen Muherina, Berovic, Sistek und Co. wieder in die Erfolgsspur zurück.