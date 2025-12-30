Der Hallenfußball-Wintercup des VfL Birkenau endet am Dienstag (30.) mit dem Turnier der ersten Mannschaften. (Symbolfoto) Foto: vrm

Wintercup in Birkenau auf der Zielgerade Hallenfußball: Männer machen beim VfL Birkenau heute den Abschluss +++ Frauen als Vorbild Verlinkte Inhalte Wintercup Birkenau

Birkenau. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim sind Stammgäste beim Birkenauer Hallenfußball-Wintercup. Und sie kommen gerne in die Langenberghalle. Von der ersten Auflage an standen die Südhessinnen stets im Finale. Das war auch am Sonntag beim vierten Wintercup der Frauen so. Doch Finale ist nicht so das Ding des TSV Amicitia. Der Titelverteidiger, der mit sechs Siegen ohne Gegentor ins Endspiel gekommen war, unterlag der U23 des Karlsruher SC (Oberliga) mit 0:3. „Die beiden besten Teams haben im Finale gestanden“, sagte Birkenaus Sportlicher Leiter Andreas Tschunt, der nicht nur vom Niveau der insgesamt 38 Spiele, sondern auch der Kulisse von in Spitzenzeiten 400 Zuschauern beeindruckt war: „Das Frauenturnier ist nicht mehr wegzudenken. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Auf dem schien auch die Auswahl des Gastgebers. Birkenau marschierte ohne Gegentor durch die Vorrunde, kassierte im Viertelfinale gegen den SV Laudenbach den ersten Treffer – und schied aus. Dabei hatte der VfL die Laudenbacher in der Gruppenphase noch mit 1:0 besiegt.

In der Vorrunde ausgeschieden waren der SC Olympia Lorsch, der in vier Spielen immerhin vier Punkte sammelte, und die FSG Bensheim, die bei einem Torekonto von 3:18 leer ausging. Titelverteidiger ist der SV Unter-Flockenbach II