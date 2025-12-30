Wintercup in Birkenau auf der Zielgerade

Birkenau. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim sind Stammgäste beim Birkenauer Hallenfußball-Wintercup. Und sie kommen gerne in die Langenberghalle. Von der ersten Auflage an standen die Südhessinnen stets im Finale. Das war auch am Sonntag beim vierten Wintercup der Frauen so. Doch Finale ist nicht so das Ding des TSV Amicitia. Der Titelverteidiger, der mit sechs Siegen ohne Gegentor ins Endspiel gekommen war, unterlag der U23 des Karlsruher SC (Oberliga) mit 0:3. „Die beiden besten Teams haben im Finale gestanden“, sagte Birkenaus Sportlicher Leiter Andreas Tschunt, der nicht nur vom Niveau der insgesamt 38 Spiele, sondern auch der Kulisse von in Spitzenzeiten 400 Zuschauern beeindruckt war: „Das Frauenturnier ist nicht mehr wegzudenken. Wir sind auf dem richtigen Weg.“
Auf dem schien auch die Auswahl des Gastgebers. Birkenau marschierte ohne Gegentor durch die Vorrunde, kassierte im Viertelfinale gegen den SV Laudenbach den ersten Treffer – und schied aus. Dabei hatte der VfL die Laudenbacher in der Gruppenphase noch mit 1:0 besiegt.
In der Vorrunde ausgeschieden waren der SC Olympia Lorsch, der in vier Spielen immerhin vier Punkte sammelte, und die FSG Bensheim, die bei einem Torekonto von 3:18 leer ausging.
Auf ebenso gute Spiele und guten Besuch wie beim Frauenwettbewerb hofft Tschunt auch an diesem Dienstag, wenn der Wintercup mit dem Aktiventurnier zu Ende geht. Nachdem der TSV Sulzbach abgesagt hat, gehen ab 17.30 Uhr zwölf Mannschaften in der Langenberghalle an den Start: VfL Birkenau, TSG Weinheim, SG Hemsbach, SV/BSC Mörlenbach (Gruppe A), SV Unter-Flockenbach II, FSV Rimbach, TSV Amicitia Viernheim, FV Leutershausen (Gruppe B), SV Affolterbach. SC Olympia Lorsch, FSV Zotzenbach, FC Fürth (Gruppe C). Gegen 20.30 Uhr beginnt die entscheidende Phase, für 21.22 Uhr ist das Endspiel terminiert.
Dass Gastgeber Birkenau den schlechten Eindruck des vergangenen Jahres wettmachen will, versteht sich von selbst. 2024 verpasste der VfL klar das Viertelfinale. Neben Titelverteidiger SV Unter-Flockenbach zählen der TSV Amicitia Viernheim und der FC Fürth zu den Anwärtern auf den Gesamtsieg.