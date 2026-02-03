Wintercup: Hackenheimer setzen sich gegen Ingelheim durch

Hackenheim. FC Schmittweiler-Callbach gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hackenheim gegen den SC Idar-Oberstein. So lauten am Mittwoch und Donnerstag (Anpfiff jeweils 19 Uhr) die Halbfinalbegegnungen beim fünften Dirk-Silvery-Wintercup am Hackenheimer Felseneck. In den Qualifikationsspielen am vergangenen Samstag siegte der FC zunächst deutlich gegen die klassentiefere SG Fürfeld. Die Hausherren lieferten sich im Landesligavergleich West gegen Ost mit der Spvgg. Ingelheim ein enges Duell, setzten sich aber am Ende verdient durch.
Eine klare Angelegenheit war das Duell zweier Nachbarn, in dem der Klassenunterschied spürbar war. Die Führung durch Paul Haßinger (11.) konnte die SG zwar noch kontern (Marcel Beck, 28.), aber fasst postwendend sorgte Aurel Rech für das 2:1 (32.). Spätestens mit Haßingers zweitem Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff war alles entschieden. In Hälfte zwei schraubte Dennis Köhler das Ergebnis per Doppelpack auf 5:1 (66., 70.)
Eine trotz des frühen Vorbereitungsstandes sehr ordentliche, temporeiche Partie lieferten die beiden Landesligisten, die lange Zeit auf Augenhöhe agierten. "Wir haben verdient gewonnen, hatten vor allem offensiv viele wirklich gute Aktionen", bilanzierte TuS-Spielertrainer Tim Hulsey, dessen Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 (77.) vorentscheidend war. Bis dahin war der TuS dreimal in Führung gegangen, zweimal konnte Ingelheim ausgleichen. Luca Chirivi (15.), Paul Protzel (35.) und Jasper Brede (53.) hatten auf der einen, Nico Kocikowski (17.) und Tom Zimmer (47.) auf der anderen getroffen. Vor allem Chirivis Premierentreffer im neuen Trikot war sehenswert, der Ball lief dabei mit wenigen Kontakten über sechs Stationen. In der Schlussviertelstunde hätten die Hackenheimer in ihrem Wohnzimmer das Ergebnis leicht höher schrauben können, allerdings scheiterten Oliver Gäns am Pfosten und Niklas Schneider an Keeper Fabian Haas. Der Anschlusstreffer, den Francesco Teodonno per Freistoß erzielte (90.) kam zu spät, um noch mal Spannung aufkommen zu lassen.