TSC-Übungsleiter Dieter Kreiselmeier und sein Team haben noch eine knackige Rückrunde vor sich. – Foto: Wolfgang Zink

Wintercheck beim TSC Neuendettelsau: »Vier Teams hinter uns lassen« Sechs Wochen Vorbereitung und der klare Fokus auf den Klassenerhalt Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost N'dettelsau Dieter Kreiselmeier

In drei Jahren von der Kreisliga bis in die Landesliga: Der TSC Neuendettelsau weiß, woher er kommt. Nach 12 Jahren im Kreisbereich und ohne externe, höherklassig erfahrene Neuzugänge stellt sich der Verein der sportlichen Herausforderung Landesliga. TSC-Coach Dieter Kreiselmeier spricht über die laufende Vorbereitung, die personelle Situation und den festen Willen, trotz schwieriger Voraussetzungen alles für den Klassenerhalt zu investieren.

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist beim TSC auf insgesamt sechs Wochen ausgelegt und hat am 19. Januar begonnen. Geplant sind fünf Testspiele, zudem steht am 21. Februar das Pokalspiel gegen den SVG Steinachgrund auf dem Programm. Ein fester Bestandteil der Vorbereitung ist außerdem ein Trainingslager vom 5. bis 8. Februar in Hluboka bei Budweis, in dem intensiv an Fitness und Abläufen gearbeitet werden soll. Sportlich formuliert Kreiselmeier die Zielsetzung klar. „Unser Ziel war es, vier Teams hinter uns zu lassen. Das ist momentan noch der Fall“, ordnet der Trainer die aktuelle Situation ein. Der Saisonstart sei dabei besser verlaufen als zunächst erwartet, mit der Punktausbeute seit Ende August zeigt er sich jedoch nicht mehr zufrieden. Um den Klassenerhalt zu sichern, müsse sich die Mannschaft steigern.

Ein entscheidender Faktor dafür ist die personelle Situation. „Um die Liga zu halten, müssen wir uns steigern“, betont Kreiselmeier. Vor allem sei es wichtig, dass die verletzten Spieler wieder zurückkehren. Zudem sollen jene Akteure, die über Wochen hinweg angeschlagen gespielt haben, die Winterpause genutzt haben, um sich vollständig auszukurieren. Nur so könne die Mannschaft in der Rückrunde ihr Leistungsvermögen wieder abrufen. Geringe Bewegung im Kader Personell bleibt es im Winter aber weitgehend ruhig. Leon Träger verlässt den TSC Neuendettelsau und schließt sich seinem Heimatverein FC Heilsbronn an. Weitere Veränderungen im Kader sind aktuell nicht geplant.