Winterchaos beim AV Mettmann – Foto: Markus Becker

Winterchaos zwingt ASV Mettmann zum Notprogramm Der neue Chefcoach Khalid Channig trifft in Mettmann auf einen Kader, der sich nach durchwachsenem Jahresende mit nur einem Punkt in den letzten drei Spielen jetzt neu beweisen will. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 ASV Mettmann Khalid Channig

Das fertig ausgearbeitete Konzept für die vierwöchige Vorbereitung lag in der Schublade von Khalid Channig, dem neuen Chefcoach des ASV Mettmann. Jetzt machte der intensive Wintereinbruch den hiesigen Fußballern einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

Channing muss in der Vorbereitung improvisieren Improvisieren heißt allenthalben die Devise. Einheiten im Fitnesscenter, Cageball, Hallensoccer oder einfach nur Laufeinheiten stehen derzeit ganz oben auf der Liste der zu absolvierenden Übungseinheiten. An Testspiele ist angesichts der verschneiten und vereisten Kunstrasenplätze kaum zu denken. So wurde auch die erste Partie der Mettmanner an diesem Sonntag im Sportzentrum Hasseler Straße gegen den Wuppertaler Bezirksligisten Viktoria Rott frühzeitig abgesagt – die Stadt hatte die Sportanlage zuvor ohnehin für unbespielbar erklärt. Mettmanns neuer Trainer, Nachfolger des aus familiären Gründen zurück getretenen Sebastian Pichura, hatte seinen Kader am Dienstagabend zu einem ersten Kennenlernen im Vereinsheim um sich versammelt. „Die Trainer und wir vom Vorstand machten gegenüber den Spielern die sportliche Ausrichtung und unsere Erwartungshaltung für die Rückrunde deutlich. Dazu wurden organisatorische Dinge besprochen. Selbst wenn am Jahresende die Bilanz mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen überhaupt nicht stimmte, schreiben wir die Saison nicht ab. Wir versuchen, oben dran zu bleiben, wollen als Verfolger die über uns stehenden vier Klubs noch ärgern“, sagt Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV.

Nicht nur die Spieler, auch der neue Chefcoach will mit eigenen Ideen und frischen Impulsen seinen Teil dazu beitragen, wird dabei in erster Linie vom bewährten Acar Sar als Co-Trainer unterstützt. Torwarttrainer bleibt Jochen Kichniawy (55), dem jetzt (wieder) Martin Schoberth zur Seite steht. Der 42-jährige ehemalige Landesliga-Torhüter hatte seine Tätigkeit für den ASV im vergangenen Sommer aufgrund eines beruflich bedingten Umzugs aufgeben müssen. Im Bezirksliga-Kader selbst gab es drei Veränderungen. Die Defensivspieler David Darko (20 – zu Viktoria Rott) und Gökhan Bulat (32 – Türkgücü Velbert) erhoffen sich bei ihren neuen Klubs mehr Spielzeit. Ezequiel Gomez, immerhin mit 15 Einsätzen notiert, wechselt zum SC Sonnborn. Ausschlaggebend sind beim 25-jährigen Offensivmann berufliche Gründe. Einen Zugang meldet der Tabellenfünfte der Bezirksliga, Gruppe 1 – Stand heute – noch nicht. „Wir halten Ausschau, machen aber keine Schnellschüsse. Aber wir denken da auch perspektivisch in Richtung neue Saison“, sind sich Omairat und Channig einig.