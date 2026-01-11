Winterchaos zwingt ASV Mettmann zum Notprogramm

Das fertig ausgearbeitete Konzept für die vierwöchige Vorbereitung lag in der Schublade von Khalid Channig, dem neuen Chefcoach des ASV Mettmann. Jetzt machte der intensive Wintereinbruch den hiesigen Fußballern einen gehörigen Strich durch die Rechnung.
Improvisieren heißt allenthalben die Devise. Einheiten im Fitnesscenter, Cageball, Hallensoccer oder einfach nur Laufeinheiten stehen derzeit ganz oben auf der Liste der zu absolvierenden Übungseinheiten. An Testspiele ist angesichts der verschneiten und vereisten Kunstrasenplätze kaum zu denken. So wurde auch die erste Partie der Mettmanner an diesem Sonntag im Sportzentrum Hasseler Straße gegen den Wuppertaler Bezirksligisten Viktoria Rott frühzeitig abgesagt – die Stadt hatte die Sportanlage zuvor ohnehin für unbespielbar erklärt.
Mettmanns neuer Trainer, Nachfolger des aus familiären Gründen zurück getretenen Sebastian Pichura, hatte seinen Kader am Dienstagabend zu einem ersten Kennenlernen im Vereinsheim um sich versammelt. „Die Trainer und wir vom Vorstand machten gegenüber den Spielern die sportliche Ausrichtung und unsere Erwartungshaltung für die Rückrunde deutlich. Dazu wurden organisatorische Dinge besprochen. Selbst wenn am Jahresende die Bilanz mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen überhaupt nicht stimmte, schreiben wir die Saison nicht ab. Wir versuchen, oben dran zu bleiben, wollen als Verfolger die über uns stehenden vier Klubs noch ärgern“, sagt Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV.
Nicht nur die Spieler, auch der neue Chefcoach will mit eigenen Ideen und frischen Impulsen seinen Teil dazu beitragen, wird dabei in erster Linie vom bewährten Acar Sar als Co-Trainer unterstützt. Torwarttrainer bleibt Jochen Kichniawy (55), dem jetzt (wieder) Martin Schoberth zur Seite steht. Der 42-jährige ehemalige Landesliga-Torhüter hatte seine Tätigkeit für den ASV im vergangenen Sommer aufgrund eines beruflich bedingten Umzugs aufgeben müssen.
Im Bezirksliga-Kader selbst gab es drei Veränderungen. Die Defensivspieler David Darko (20 – zu Viktoria Rott) und Gökhan Bulat (32 – Türkgücü Velbert) erhoffen sich bei ihren neuen Klubs mehr Spielzeit. Ezequiel Gomez, immerhin mit 15 Einsätzen notiert, wechselt zum SC Sonnborn. Ausschlaggebend sind beim 25-jährigen Offensivmann berufliche Gründe. Einen Zugang meldet der Tabellenfünfte der Bezirksliga, Gruppe 1 – Stand heute – noch nicht. „Wir halten Ausschau, machen aber keine Schnellschüsse. Aber wir denken da auch perspektivisch in Richtung neue Saison“, sind sich Omairat und Channig einig.
Der in Düsseldorf-Eller wohnende Übungsleiter nimmt seine Aufgabe mit großem Engagement in Angriff. Und er kennt sich aus im Fußball-Großraum Düsseldorf, spielte aktiv beim damaligen FC Maroc und beim SC Unterbach. Dort für kurze Zeit gemeinsam mit Imad Omairat. Aber eine komplizierte Knieverletzung, einhergehend mit drei Operationen, stoppte frühzeitig die aktive Karriere. In Unterbach gehörte Channig zunächst kurzzeitig dem Trainerstab an, wechselte im Sommer 2017 als A-Junioren-Coach zum MSV Düsseldorf. Von dort ging es im Juni 2018 zurück nach Unterbach – als Co-Trainer von Ibo Cöl, der jetzt beim Landesligisten FC Kosova Düsseldorf das Sagen hat. Im Sommer 2019 schloss sich ein dreijähriges Engagement als A-Junioren-Coach beim Oberligisten Sportfreunde Baumberg an. Im Januar 2023 verpflichtete ihn der damalige Bezirksligist FC Kosova als Cheftrainer. Obwohl das Team im Dezember 2024 an der Tabellenspitze stand, trennten sich die Wege.
Der Coach machte eine Pause, übernahm im Januar 2025 die Aufgabe als Co-Trainer von Dennis Ruess beim 1. FC Monheim, der fünf Monate darauf den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga feierte. Die Tätigkeit beim FCM beendete Channig im Sommer vergangenen Jahres – aus beruflichen Gründen. Kurz darauf änderte sich für den 37-Jährigen allerdings die Situation, letztlich zum Vorteil des ASV Mettmann. Ende November gab es erste Gespräche mit dem Vorstand, wenig später wurde der bis Juni 2027 terminierte Vertrag unterschrieben. „Das waren gute, konstruktive Gespräche. Wie man so schön sagt, auf einer Wellenlänge. Mir persönlich war wichtig, dass ich hier kontinuierlich und langfristig etwas aufbauen kann“. Von daher passt alles, schließlich standen beim ASV in den vergangenen sechs Jahren mit Daniele Varveri und Sebastian Pichura nur zwei Trainer auf der Kommandobrücke.
Channig macht gleich eine deutliche Ansage: „Wir wollen eine erfolgreiche Rückrunde spielen und der Konkurrenz richtig Stress machen. Wir sind sozusagen die Jäger, gehen jedes Spiel konzentriert und mit voller Überzeugung an. Die Jungs brennen darauf, sich für die wenig zufriedenstellende Schlussphase der ersten Serie zu rehabilitieren. Anfang Juni wissen wir dann, was dabei heraus gekommen ist.“ Aktuell gilt indes: Auch der nächste geplante Heimtest (14. Januar, 14.30 Uhr) gegen SV Solingen steht angesichts der Witterungsbedingungen auf der Kippe.
