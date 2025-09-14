Der SV Winterbach siegte dramatisch gegen den VfR Baumholder. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Winterbachs Siegtreffer mit dem Schlusspfiff Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach zwingt den Verbandsliga-Absteiger Baumholder 4:3 in die Knie

Winterbach . Nach dramatischer Schlussphase haben die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach den Verbandsliga-Absteiger VfR Baumholder vor 163 Fans mit 4:3 (0:1) in die Knie gezwungen und sich in der Tabelle vom letzten auf den drittletzten Platz verbessert. Mit dem zweiten Sieg im siebten Spiel hat die Elf vom Felsen den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir haben mit dem Abpfiff den Siegtreffer gemacht“, schwärmte Winterbachs Cheftrainer Torben Scherer. „Die Stimmung bei uns ist natürlich jetzt total gelöst.“ Das war über weite Strecke der Partie eher nicht der Fall gewesen. Wieder kassierten die Winterbacher relativ früh ein Gegentor. Der Ball landete nach Ahmad Tajiks 25-Meter-Strahl in der achten Minute genau im Winkel. Baumholder hatte viel Ballbesitz. „Wir hatten nicht die richtigen Lösungen“, sagte Scherer. „In der Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, ein wildes Spiel zu machen, den Gegner immer wieder in Zweikämpfe zu verwickeln, schnell umzuschalten, schnell nach vorne zu spielen und auch immer wieder mit langen Bällen zu agieren.“

Das Konzept ging auf. „Das 1:1 war ein Brustlöser", freute sich Scherer. Torschütze war Elias Pfenning in der 67. Minute mit einem Weitschuss. Nach dem erneuten Rückstand durch Lucas Fernando Alves da Silva (71.) traf erneut Pfenning aus gut und gerne 30 Metern (79.). Den 3:2-Führungstreffer durch Henry Schneberger bereitete der eingewechselte Marius Reidel brilliant vor (88.). Doch im direkten Gegenzug traf Niklas Alles nach Foul an Tajik per Elfer zum 3:3 (89.).