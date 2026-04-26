Winterbachs Serie hält gegen Zweibrücken Beim 1:1 im Landesliga-Kellerduell war für den SV Winterbach allerdings mehr drin. von Jochen Werner · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Dicke Backen macht Winterbachs Sebastian Fett (graues Trikot) gegen den TSC Zweibrücken. Foto: Sebastian Bohr

Winterbach. Die Serie hält. Auch im dritten Spiel hintereinander gegen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt in der Landesliga West blieb der SV Winterbach ungeschlagen. Gegen den TSC Zweibrücken wäre dabei vor 167 Zuschauern am heimischen Felsen allerdings viel mehr drin gewesen als ein 1:1-Unentschieden. Vor allem im ersten Abschnitt verballerte die Elf von Torben Scherer reihenweise ihre teils gut herausgespielten Hochkaräter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Trotz der Abstiegsbrisanz war es eine erfreulich faire Begegnung gegen eine total sympathische Mannschaft“, blickte Scherer auf das Spiel, in dem Leon Leister den Pfosten (25.), Sebastian Fett die Latte (27.) traf. Emilio Becker (9.), Marius Reidel (32.), Luis Becker (34.) und Elias Pfenning (35.) hätten bei ihren Großchancen die Führung erzielen müssen. „Das ist das einzige, dass ich der Mannschaft heute vorwerfen könnte, denn zur Pause hätten es drei oder vier Tore sein müssen“, hielt Scherer seine Kritik im Konjunktiv. Als Pfenning auf Henry Schneberger steckte und Luis Becker dessen Flanke dann zur Führung eindrückte (44.), war die Zeit fast schon überreif.