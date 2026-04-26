Winterbachs Serie hält gegen Zweibrücken

Winterbach. Die Serie hält. Auch im dritten Spiel hintereinander gegen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt in der Landesliga West blieb der SV Winterbach ungeschlagen. Gegen den TSC Zweibrücken wäre dabei vor 167 Zuschauern am heimischen Felsen allerdings viel mehr drin gewesen als ein 1:1-Unentschieden. Vor allem im ersten Abschnitt verballerte die Elf von Torben Scherer reihenweise ihre teils gut herausgespielten Hochkaräter.
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„Trotz der Abstiegsbrisanz war es eine erfreulich faire Begegnung gegen eine total sympathische Mannschaft“, blickte Scherer auf das Spiel, in dem Leon Leister den Pfosten (25.), Sebastian Fett die Latte (27.) traf. Emilio Becker (9.), Marius Reidel (32.), Luis Becker (34.) und Elias Pfenning (35.) hätten bei ihren Großchancen die Führung erzielen müssen. „Das ist das einzige, dass ich der Mannschaft heute vorwerfen könnte, denn zur Pause hätten es drei oder vier Tore sein müssen“, hielt Scherer seine Kritik im Konjunktiv. Als Pfenning auf Henry Schneberger steckte und Luis Becker dessen Flanke dann zur Führung eindrückte (44.), war die Zeit fast schon überreif.
Nach Wiederbeginn kam es wie so oft im Fußball: Der TSC kam einmal gefährlich vors SVW-Gehäuse, die Abwehr war einmal unsortiert, und schon war der Ausgleich gefallen. Florian Steinhauer hatte sich bedankt (53.), als die Defensive einen langen Ball unterlaufen hatte. Danach war die Begegnung zwar etwas zerfahrener, die Winterbacher blieben aber insgesamt überlegen, hatten auch noch einige Halbchancen, um die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Dennoch war die große Linie weg, lebte das Spiel hauptsächlich von der Spannung.
„Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und gegen Ende dem Tempo und dem Aufwand etwas Tribut zollen müssen“, so Scherer, der zur Pause die leicht angeschlagenen Leon Zimmermann und Henry Schneberger auswechseln musste. Beim SV Hinterweidenthal soll sein Team am kommenden Samstag an die Leistung anknüpfen und einen weiteren großen Schritt für den Klassenerhalt machen.
SV Winterbach: Keßler – Reidel, Secker (75. Blaum), Zimmermann (46. Kunz), Leister, Schneberger (46. Stumm) – Fett, Görlek – L. Becker (75. Keim), E. Becker – Pfenning