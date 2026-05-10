Winterbachs Leon Zimmermann mit Traumtor aus 60 Metern Für die Landesliga-Fußballer des Aufsteigers SV Winterbach wäre gegen den SC Hauenstein durchaus mehr drin gewesen als das 2:2. von Jochen Werner · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser

Der SV Winterbach konnte ein absolutes Traumtor von Leon Zimmermann sowie ein 2:2 gegen Hauenstein bejubeln. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Winterbach. „Ich trauere den Punkten in anderen Spielen hinterher, in dem heute auf keinen Fall.“ Torben Scherer wusste aber dennoch, dass vor allem aufgrund der ersten Hälfte für seinen SV Winterbach im Landesliga-Duell mit Herbstmeister SC Hauenstein viel mehr drin gewesen wäre als ein 2:2-Unentschieden. Die Fußballer vom Felsen waren vor allem vor der Pause überlegen, konnten dann auch in der absoluten Schlussphase noch einmal zusetzen. Und doch ging das Remis irgendwie in Ordnung. Positiv für den SVW: Die Serie von jetzt fünf ungeschlagenen Spielen steht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Elias Pfenning hätte die Mannschaft aus dem Soonwald schon früh in Führung bringen können. Stattdessen fiel mit der ersten Gelegenheit der Gäste aus dem Pfälzer Wald das 0:1. Nach einem Ballverlust in der Winterbacher Abwehr war die Aufgabe für Noel-Niklas Kästner nicht allzu schwer, das Spielgerät an Samuel Keßler vorbeizubringen (8.). Pfenning (16.), Jonas Kunz mit Schüssen aus der zweiten Reihe (36., 39.) hatten danach gute Ausgleichsmöglichkeiten, bis zum 1:1 dauerte es aber bis in die Nachspielzeit von Durchgang eins. Einen glänzenden Steckpass legte Pfenning uneigennützig kurz vor dem Hauensteiner Tor auf Maximiilan Stumm, der mühelos einschob.

Zimmermann erwischt eine Sternstunde Nach dem Wechsel passierte lange Zeit wenig, bis Leon Zimmermann seine Sternstunde hatte. Der zentrale Abwehrspieler sah noch weit in der eigenen Hälfte, dass Gästekeeper Hendrik Gräfe bis zur Strafraumlinie aufgerückt war und traf aus knapp 60 Metern. Mehr noch: Sein Schuss setzte erst hinter der Linie auf, war für den Keeper unhaltbar (60.). Auch auf der anderen Seite fiel ein Traumtor. Maximilian Seibel hatte keinen Druck, nahm aus knapp 30 Metern Maß und überwand Samuel Keßler (72.).