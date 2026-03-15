Winterbachs Heimserie gerissen Landesligist SV Winterbach hat den erhofften Befreiungsschlag verpasst und musste sich auf eigenem Platz Kirchheimbolanden 2:3 beuge von Jochen Werner · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser

Niederlage für Winterbach gegen Kibo. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Winterbach. Die Heimserie ist beendet, der erhoffte Befreiungsschlag gelang nicht. Nach sieben Spielen ohne Heimniederlage musste der SV Winterbach gegen den SV Kirchheimbolanden am Sonntag die erste Pleite hinnehmen. „Wir haben leider den einen Fehler zu viel gemacht“, bilanzierte ein gesundheitlich angeschlagener Trainer Torben Scherer. Am Ende hieß es auch deshalb 2:3 aus seiner Sicht, weil das Team vom Donnersberg zweimal binnen Sekunden nach Gegentoren zurückschlug.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der SVW wollte eine Reaktion auf das klare 0:5 in Rodenbach am vergangenen Wochenende zeigen. Entsprechend ging die Truppe vor gut 100 Zuschauern bei ersten Auftritt des Jahres am heimischen Felsen zu Werke. Nach einem Standard reagierte Sebastian Fett am schnellsten und schaffte die frühe Führung (11.). Die Freude war jedoch nur kurz. Einen langen Ball bekam die Abwehr nicht verteidigt, Felix Reißmann traf umgehend zum Ausgleich (13.).