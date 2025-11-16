Winterbachs Elias Pfenning schnürt Dreierpack

Schmittweiler/Winterbach. Keine Frage: Elias Pfenning war der Matchwinner im Landesliga-Derby zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach und dem SV Winterbach. Mit 4:1 holte sich das Team von Torben Scherer vor knapp 150 Zuschauern den letztlich verdienten Auswärtssieg und revanchierte sich für die 0:3-Heimniederlage zum Saisonauftakt. Dem 22-jährigen Mittelstürmer gelang ein Dreierpack, dazu lieferte er in der Schlussminute die Vorarbeit für den Endstand, den Marius Reidel besorgte.

Der SVW kam sehr gut in die Partie, belohnte sich nach einer knappen halben Stunde für den Aufwand. Reidel spielte Pfenning frei, der Saisontor Nummer zwölf markierte. In der Folge wurden nicht nur einige Chancen vergeben, die Winterbacher verloren auch noch Torhüter Max Kretzschmar nach einem Zusammenprall. Weil Stammkeeper Samuel Keßler nicht mit von der Partie war, musste Feldspieler Jonas Götz ins Tor. „Er macht das auch im Training hin und wieder, so dass wir keine Bedenken hatten“, erklärte Torben Scherer.

Nach dem Seitenwechsel musste die Elf vom Felsen sich aber erst einmal den Angriffen der Hausherren erwehren. „In der ersten Hälfte haben sie etwas unglücklich agiert, dann haben sie uns richtig gestresst“, so Scherer mit Blick auf den Gegner. Aber auch nach dem vorübergehenden Ausgleich, den Jan Petrov nach einem Standard markierte, blieben seine Jungs cool, zeigten die richtige Körpersprache und gaben über Konter die richtigen Antworten. Und dann war da ja Pfenning, der zwei der Konter versenkte (66., 73.), sein Torekonto damit auf 14 aufstockte und dann in der Nachspielzeit (90.+1) für Reidel auflegte.

Torben Scherer wusste, dass seine Truppe ein „super Auswärtsspiel“ gemacht hatte. „Das waren völlig verdiente Bigpoints für uns, auch wenn mein gegenüber Murat Yasar das vielleicht etwas anders gesehen haben mag. Vor allem, weil es wirklich schwer ist, hier zu bestehen“, sagte er. Die Winterbacher sind mit ihrem zweiten Auswärtsdreier überhaupt auf Rang 13 vorgerückt. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) ist der Tabellendritte SV Hermersberg zu Gast am Felsen.

SV Winterbach: Kretzschmar (38. Götz) – Secker (67. E.Becker), Zimmermann, Blaum, Stumm (46. Leister) – J.Kunz, Görlek – Reidel, L.Becker (78. M.Kunz), Schneberger (87. Fett) – Pfenning.





