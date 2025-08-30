Winterbacher Sieg mit Lastminute-Tor

WINTERBACH. Wenn es ein Lebenszeichen gebraucht hat, dann hat es der SV Winterbach am fünften Spieltag gesendet. Der Aufsteiger in die Landesliga West bezwang den SV Rodenbach mit 3:2 (1:1) Toren. Mit dem entscheidenden Treffer warten die Hausherren lange, bis zur dritten Minute der Nachspielzeit, als Elias Pfenning die Seinen jubeln ließ. Es war die letzte Aktion, die ersten drei Zähler sind im Sack. „Es wäre schlimm gewesen, wenn du nur mit einem Punkt aus dieser Partie gehst“, stellte Co-Trainer Patrick Jungblut nicht Frage, dass der SVW-Sieg auch in Ordnung ging.
Dabei hatte die Partie am Felsen nicht gut begonnen. Der Neuling bekam gegen den früheren Verbandsligisten zunächst keinen Zugriff. Nicht überraschend gingen die Pfälzer in Führung, als Artim Bekteshi völlig frei nur einschieben musste. Nur zwei Minuten später hatte Jayden Stollings das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber nicht genau. „Der Wachmacher für uns“, analysierte Jungblut.
Mitte der ersten Halbzeit bekam Winterbach Sicherheit in seine Aktionen, dennoch wurden bis auf wenige Ausnahmen die Angriffe noch zu hektisch ausgespielt. Aber auch die Gäste machten Fehler, wenn sie gestresst wurden. So ließen sie Jonas Götz gewähren, der aus 25 Metern den Ball unhaltbar wie sehenswert unter die Latte zauberte (38.). Gar nicht mal unverdient.
Mit breiter Brust kamen die Winterbacher aus der Kabine, bereits nach sieben Minuten sorgte Jonas Kunz per Distanzschuss für die Führung – die erste in der Landesliga. Jetzt war der SVW im Spiel, hatte durch Elias Pfenning (60.), sowie Henry Schneberger und Elija Blaum (beide in der (64.) dicke Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Statt 3:1 hieß es eine Viertelstunde vor Abpfiff plötzlich 2:2, weil Stollings aus etwa 20 Metern und in dieser Phase überhaupt nicht erwartbar exakt ins kurze Eck zielte.
Dass es nach ausgeglichener Schlussviertelstunde eine Winterbacher Erfolgsgeschichte wurde, war Pfennings Lastminute-Tor zu verdanken. Das freute auch Coach Jungblut: „Wir haben nach dem 2:2 Ruhe bewahrt und taktisch reagiert. Und vor allem hatten wir eine starke Zweikampfführung, haben als Mannschaft geschlossen gearbeitet und bis zum Schluss daran geglaubt.“
SVW: Kretzschmar – Zimmermann, Blaum, Augustin (79. Warkus), Reidel (70. Fett), Götz (84. Keim), Görlek (46. Kunz), Becker, Stumm, Schneberger, Pfenning.