Der SV Winterbach durfte über den ersten Sieg in der Landesliga jubeln. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Winterbacher Sieg mit Lastminute-Tor Gegen Rodenbach sorgt Elias Pfenning für das entscheidenden 3:2 des SV Winterbach

WINTERBACH. Wenn es ein Lebenszeichen gebraucht hat, dann hat es der SV Winterbach am fünften Spieltag gesendet. Der Aufsteiger in die Landesliga West bezwang den SV Rodenbach mit 3:2 (1:1) Toren. Mit dem entscheidenden Treffer warten die Hausherren lange, bis zur dritten Minute der Nachspielzeit, als Elias Pfenning die Seinen jubeln ließ. Es war die letzte Aktion, die ersten drei Zähler sind im Sack. „Es wäre schlimm gewesen, wenn du nur mit einem Punkt aus dieser Partie gehst“, stellte Co-Trainer Patrick Jungblut nicht Frage, dass der SVW-Sieg auch in Ordnung ging.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Dabei hatte die Partie am Felsen nicht gut begonnen. Der Neuling bekam gegen den früheren Verbandsligisten zunächst keinen Zugriff. Nicht überraschend gingen die Pfälzer in Führung, als Artim Bekteshi völlig frei nur einschieben musste. Nur zwei Minuten später hatte Jayden Stollings das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber nicht genau. „Der Wachmacher für uns“, analysierte Jungblut.

Mitte der ersten Halbzeit bekam Winterbach Sicherheit in seine Aktionen, dennoch wurden bis auf wenige Ausnahmen die Angriffe noch zu hektisch ausgespielt. Aber auch die Gäste machten Fehler, wenn sie gestresst wurden. So ließen sie Jonas Götz gewähren, der aus 25 Metern den Ball unhaltbar wie sehenswert unter die Latte zauberte (38.). Gar nicht mal unverdient.