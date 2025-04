Winterbacher kaltschnäuzig beim Osterdreier-Suchen

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – VfL Simmertal 1:1 (0:0). – Fürfeld hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, ohne dicke Chancen zu kreieren. „Wir hatten Glück, dass Simmertal in der 41. Minute mit einem Pfostenschuss nicht in Führung ging“, sagte Günter Nessel, Sportlicher Leiter der SG. In der 53. Minute netzten seine Jungs ein, als VfL-Keeper Matthias Spielmann den Ball nach einem Schuss von Niklas Lerch nicht festhielt und Mike Wettstein zur Stelle war. Doch die Simmertaler steckten nicht auf und belohnten sich mit dem Ausgleich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke hämmerte Christoph Alt den abgefälschten Ball in den Kasten (64.). „Danach haben beide Teams auf Sieg gespielt“, so Nessel. „Simmertal hat sich mit seiner kämpferischen Leistung den Punkt verdient. Wir müssen derzeit mit unserer langen Verletztenliste das Beste draus machen. Wir wollen nicht jammern und sind froh, schon 43 Punkte zu haben. Platz vier und sieben Punkte Vorsprung auf Platz fünf ist gar nicht so schlecht.“