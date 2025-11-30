Der SV Winterbach musste eine bittere Niederlage bei der TSG Trippstadt hinnehmen. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Winterbacher Enttäuschung nach Schlagabtausch Landesligist SV Winterbach unterliegt bei der TSG Trippstadt unglücklich 2:3 Verlinkte Inhalte Landesliga West SV Winterbach Trippstadt

Trippstadt . „Das Ergebnis ist einfach bitter.“ Trainer Torben Scherer wirkte zerknirscht. Ohne Zählbares musste sein SV Winterbach die Heimreise von der Landesliga-Partie bei der TSG Trippstadt antreten. Mit 2:3 unterlag die Elf vom Felsen in einer Partie, in der beide Teams mit offenem Visier antraten und die Abwehrreihen hüben wie drüben nicht den besten Tag erwischt hatten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. 78. Minute: SV-Stürmer Elias Pfenning setzt zum Seitfallzieher an und verfehlt das Tor der TSG knapp. Gute fünf Minuten später: Norman Riedl trifft per Dropkick aus über 20 Metern zum letztlich entscheidenden Treffer ins linke Eck. Das Traumtor hier klappte nicht, dort dagegen schon. Glück und Pech lagen in der Partie sehr eng zusammen. Bis dahin hatten beide Mannschaften Phasen, in der sie die Begegnung klar auf ihre Seite hätten ziehen können.

Drei Großchancen hatte die TSG gleich zu Beginn, zweimal musste die SV-Abwehr den Ball für den schon geschlagenen Max Kretzschmar auf der Linie klären, dann durften völlig überraschend die Gäste jubeln. Pfenning vollendete einen Konter zur Führung (12.). Als sich die Partie drehte, fiel der Ausgleich (Tobias Muth, 35.). „Der erste bittere Moment", so Scherer. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts musste der SV ein Frusterlebnis hinnehmen. Einen zweiten Ball nach einem Standard machte Maurice Mages noch einmal scharf, traf zunächst den Pfosten, lief durch und versenkte den Abpraller höchstselbst (52.). Geschlagen gaben sich die Winterbacher im von den Voraussetzungen etwas ungleichen Aufsteiger-Duell aber nicht. Einen tollen Steckpass des eingewechselten Jonas Götze schloss Pfenning mit dem vorübergehenden Ausgleich ab (67.).