Winterbachs Sebastian Fett (schwarzes Trikot) setzt sich vom Gegenspieler ab. Foto: Edgar Daudistel

Winterbach: "Schlichtweg unterirdisch" Gegen Schlusslicht Hinterweiderthal reicht es für Winterbach nur zum 1:1 Verlinkte Inhalte Landesliga West Hinterw. SV Winterbach

Winterbach. „Nur“ 1:1 im Kellerduell der Landesliga West gegen das aktuelle Schlusslicht SV Hinterweidenthal. Die Ansprüche beim SV Winterbach sind gegenüber den ersten Spielen seit dem Aufstieg deutlich größer geworden. Vor allem, seit alle am Felsen gemerkt haben, dass die Mannschaft auch in dieser Spielklasse konkurrenzfähig ist. Am Samstag gab es in Winterbach vor gut 100 Zuschauern nach dem ersten Unentschieden allenthalben Kopfschütteln beim SV.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Felix Burkhard nutzte einen kapitalen Bock in der Hintermannschaft der Winterbacher zur frühen Gästeführung (2.). „Da haben wir völlig ohne Bedrängnis quer gespielt, und er hat sich einfach bedankt“, so Torben Scherer. Auch mit dem weiteren Verlauf der ersten Hälfte war der Trainer der Heimelf alles andere als zufrieden. „Das war schlichtweg unterirdisch“, bilanzierte er, den keiner von uns zeigte da auch nur annähernd seine normale Leistung.“ Und das, obwohl die Pfälzer mit zunehmender Spielzeit immer tiefer standen, kaum noch Entlastungsangriffe wagten.

Nach Wiederanpfiff waren die Köpfe in Scherers Truppe wieder klar. Die Elf zeigte in einem zu jeder Zeit fairen Spiel eine komplett andere Körpersprache und erspielte sich Chance um Chance. Allein: Die Verwertung wurde zum großen Problem. Mehr als ein Treffer, den Elias Pfenning vom Punkt nach vorausgegangenem Foul von Torwart Jonas Jung an Henry Schneberger besorgte (63.), wollte nicht fallen. Zwei verlorene Punkte