Winterbach: Scherer lässt die Spieler sprechen

Der SV Winterbach feierte einen 2:0-Erfolg gegen Mitaufsteiger Bedesbach-Patersbach. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Winterbach. Der Heimnimbus blieb gewahrt. Trainer Torben Scherer wollte die Spieler sprechen lassen, hielt sich nach dem 2:0-Erfolg seines SV Winterbach im Landesliga-Duell gegen Mitaufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach vor den knapp 200 Zuschauern auf dem Sommerlocher Kunstrasen im Hintergrund. Emilio Becker übernahm für den Coach. Der 19-jährige, offensive Mittelfeldspieler hatte auch allen Grund sich zu freuen: Sein Treffer zum Endstand (80.) war gleichzeitig sein Premierentor in dieser Spielklasse.

Die Begegnung war lange Zeit offen. Keine Mannschaft konnte sich wirklich große Torchancen erarbeiten. Im ersten Abschnitt musste Samuel Keßler dennoch einmal Kopf und Kragen riskieren, um das SV-Gehäuse sauber zu halten. Umgekehrt vergab Elias Pfenning die aussichtsreichste Gelegenheit. Nach dem Wechsel brauchte es dann einen Dosenöffner. Und den gab es ausgerechnet, während der SV nach einer Zeitstrafe gegen Jonas Kunz in Unterzahl agierte.

Nach einer gelungenen Kombination lag der Ball zwar nach einem Volley von Emilio Becker im Netz, Schiedsrichter Johannes Best (Albig) hatte aber zuvor schon auf Elfmeter entschieden. Den verwandelte Pfenning mit seinem 17. Saisontreffer sicher (72.). Was folgte, war der große Moment von Emilio Becker. Nach einer Ecke mit anschließendem Tohuwabohu nahm er das Spielgerät an der Strafraumgrenze volley und traf.

Brüderpaar steht wieder gemeinsam auf dem Feld

Zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag standen Emilio und Luis Becker (22) gemeinsam in der Startelf. Luis verletzte sich damals schon in der Anfangsphase. „Das hat wie früher in der Bezirksliga gut geklappt“, erzählte Emilio, „und es ist eh die Präferenz von Elias Pfenning.“ Dass sich der SV jetzt in der Landesliga zurecht findet, konnte er nur bestätigen. „Das hat allein dieses Spiel gezeigt. Es war sehr körperlich, und wir wollten den Dreier eben das kleine Stückchen mehr.“ Mit dem Dreier hat die Elf vom Felsen den nächsten Schritt gemacht. Ein weiterer soll am kommenden Samstag beim SV Rodenbach folgen. Gegen die Pfälzer gelang Ende August der allererste Sieg in der Landesliga.

SV Winterbach: Keßler – Görlek, Zimmermann, Blaum – Reidel (69. Schneberger), Kunz, Fett, Stumm (87. Leister) – E. Becker (89. Keim), L. Becker (83. Götz) – Pfenning





