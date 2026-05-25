Winterbach schafft Landesliga-Klassenerhalt

Winterbach. Ja. Es war auf den letzten Drücker. Und dennoch ist es ein Erfolg, an den vor der Saison kaum einer zu wagen geglaubt hätte. Ein Erfolg, der mindestens mit dem Aufstieg verglichen werden kann. Dank dem hoch verdienten 4:3-Erfolg im letzten Saisonspiel am heimischen Felsen gegen den TuS Hackenheim spielt der SV Winterbach auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Für Trainer Torben Scherer kommt das dem zweiten Sechser im Lotto gleich. „Es ist das zweite Wunder“, konstatierte der 37-Jährige nach dem Schlusspfiff einer nervenaufreibenden Begegnung bei 30 Grad im Schatten.
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Ja. Alles hätte so einfach sein können. Maximilian Stumm hatte den SVW mit seinem ersten beherzten Schuss von der linken Seite in den rechten oberen Winkel in Führung gebracht (10.). Und nach einem teilweise gekonnt, teilweise vom Zufall optimierten Spielzug über Stumm und Emilio Becker sorgte Elias Pfenning mit überlegtem Abschluss ins rechte untere Eck für das 2:0 (33.) und damit den Halbzeitstand. Luis Becker stellte nach einer Stunde auf 3:0. Und nachdem Samuel Keßler einen von Pierre Merkel geschossenen Foulelfmeter (Jonas Kunz an Hans Steyer) zur Ecke abwehrte (64.), war der Aufsteiger endgültig auf der Siegerstraße. Umso mehr, als Keßler dann auch noch gegen Steyer abtauchte und das Eck zumachte (66.) und auf der anderen Seite Henry Schneberger mit sattem Abschluss in die Ecke auf 4:0 stellte (70.).
Alles klar. Und trotzdem wurde es noch eng. Merkel per Kopf nach verlängerter Flanke gegen die Laufrichtung des Keepers zum 1:4 (75.), dann der eingewechselte Benjamin Stellpflug per Lupfer zum 2:4, als der SVW auf Abseits spielte (78.) und wieder Merkel nach Steyer-Flanke per Kopf zum Anschluss (90.+3). Von Nachbarschaftshilfe sahen die rund 200 Fans am Felsen keine Spur.
„Es war wie ein Querschnitt durch die Runde. Eigentlich war alles in trockenen Tüchern und dann begann der Wahnsinn“, so SVW-Coach Torben Scherer. Allein: Seine Truppe zeigte eine Mentalität, die vor zehn Monaten undenkbar gewesen wäre. Die komplette Winterbacher Mannschaft hat eine nicht für möglich gehaltene Entwicklung mitgemacht, es auch deshalb aus eigener Kraft geschafft, die Klasse zu halten. Ist der Klassenerhalt mit dem Aufstieg vergleichbar? „Mit der Mannschaft ist es wie ein Sechser im Lotto“, so Scherer. Und ja. „Es ist das zweite Wunder für den SV Winterbach.“ Mit den vorhandenen Mitteln und ohne finanzielle Vabanque-Spiele auch im nächsten Jahr Landesliga spielen zu können, ist eine spezielle Geschichte der Truppe aus dem Soonwald, die mehr oder weniger für eine Bratwurst und ein Bier antritt.
Die Überzeugung, die Klasse zu halten, war beim Finale von Beginn an spürbar. Und trotzdem hätte alles ganz anders laufen können, wenn Merkel für den TuS mit seinem ersten Abschluss nach wenigen Sekunden nicht zehn Zentimeter neben den Pfosten gezielt hätte. „Sie haben aus zwei Chancen zwei Tore gemacht, wir haben es dagegen mit unserer jungen Abwehr nicht schlecht verteidigt, waren aber vorne zu lange nicht effektiv genug“, bilanzierte TuS-Trainer Tim Hulsey.
SV Winterbach: Keßler – Schneberger (72. Keim), Zimmermann, Blaum, Leister, Stumm – J. Kunz, Fett – E. Becker, L. Becker (60. Reidel) – Pfenning (89. M. Kunz)
TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Wollmann (65. Röder), Protzel, Dudek, Steyer – Gäns (82. Erbach), Twardawski (65. Stellpflug), Chirivi, Bubach (65. Dasli), Merkel