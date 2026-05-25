Winterbach schafft Landesliga-Klassenerhalt Aufsteiger SVW spielt nach einem 4:3-Erfolg gegen den TuS Hackenheim auch in der nächsten Saison in der Landesliga +++ Nach 4:0-Führung wird es aber noch mal spannend. von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der Moment vor dem 2:0. Elias Pfenning (schwarzes Trikot) hat abgezogen, Keeper Christoph Grimm ist chancenlos, auch Niklas Wollmann (Nr. 2) kann nicht mehr eingreifen. Foto: Jochen Werner

Winterbach. Ja. Es war auf den letzten Drücker. Und dennoch ist es ein Erfolg, an den vor der Saison kaum einer zu wagen geglaubt hätte. Ein Erfolg, der mindestens mit dem Aufstieg verglichen werden kann. Dank dem hoch verdienten 4:3-Erfolg im letzten Saisonspiel am heimischen Felsen gegen den TuS Hackenheim spielt der SV Winterbach auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Für Trainer Torben Scherer kommt das dem zweiten Sechser im Lotto gleich. „Es ist das zweite Wunder“, konstatierte der 37-Jährige nach dem Schlusspfiff einer nervenaufreibenden Begegnung bei 30 Grad im Schatten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ja. Alles hätte so einfach sein können. Maximilian Stumm hatte den SVW mit seinem ersten beherzten Schuss von der linken Seite in den rechten oberen Winkel in Führung gebracht (10.). Und nach einem teilweise gekonnt, teilweise vom Zufall optimierten Spielzug über Stumm und Emilio Becker sorgte Elias Pfenning mit überlegtem Abschluss ins rechte untere Eck für das 2:0 (33.) und damit den Halbzeitstand. Luis Becker stellte nach einer Stunde auf 3:0. Und nachdem Samuel Keßler einen von Pierre Merkel geschossenen Foulelfmeter (Jonas Kunz an Hans Steyer) zur Ecke abwehrte (64.), war der Aufsteiger endgültig auf der Siegerstraße. Umso mehr, als Keßler dann auch noch gegen Steyer abtauchte und das Eck zumachte (66.) und auf der anderen Seite Henry Schneberger mit sattem Abschluss in die Ecke auf 4:0 stellte (70.).