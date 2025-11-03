 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Kurt Botsch

Winterbach nach 1:3 noch 4:3, Allmersbach und Altenmünster mit Torgala

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – FSV Waiblingen II 0:1
In einer engen Begegnung setzte sich der FSV Waiblingen II knapp durch. Das einzige Tor des Tages erzielte Anastasios Pantzaridis in der 56. Minute und sicherte seiner Mannschaft damit drei hart umkämpfte Punkte. Breuningsweiler II fand trotz engagierter Schlussphase keine Antwort mehr auf den Rückstand.

TSV Schornbach II – VfR Birkmannsweiler 3:1
Der TSV Schornbach II feierte einen verdienten Heimsieg gegen den VfR Birkmannsweiler. Nick Albeck brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, verpasste jedoch in der 40. Minute vom Punkt das mögliche 2:0, als Torwart Micha Wilhelm stark parierte. Kurz vor der Pause traf Claudio Isbaner (45.) dennoch zum 2:0. Kevin Mezger erhöhte in der 82. Minute auf 3:0, ehe Meridon Samahodaj in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.) den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

SV Remshalden – Anagennisis Schorndorf 4:0
Eine überzeugende Vorstellung zeigte die SV Remshalden beim klaren 4:0-Erfolg. Adrian Becker eröffnete in der 17. Minute das Torfestival, ehe Ben Tottermusch in der 38. Minute nachlegte. Nach dem Seitenwechsel war erneut Becker der Mann des Spiels: Mit Treffern in der 66. und 81. Minute schnürte er einen Dreierpack. Schorndorf schwächte sich zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Ahmet Eymen Kirlar in der 61. Minute.

VfL Winterbach – SV Hertmannsweiler 4:3
Ein wahres Spektakel bot das Duell zwischen dem VfL Winterbach und dem SV Hertmannsweiler. Die Gäste führten nach Toren von Boris Antic (13.), Luca Yannik Schneider (30.) und Sulayman Ceesay (37.) scheinbar komfortabel mit 3:1, nachdem Petros Gelis (21.) für Winterbach getroffen hatte. Doch Gelis drehte nach der Pause auf: Er verkürzte in der 47. Minute und glich in der 59. Minute zum 3:3 aus. Jan-Lucas Rühle sorgte schließlich in der 64. Minute für den umjubelten 4:3-Siegtreffer.

FC Kosova Kernen – SV Fellbach II 1:0
Vor rund 70 Zuschauern erkämpfte sich der FC Kosova Kernen einen knappen 1:0-Heimsieg. Herolind Mehmeti traf in der 75. Minute und belohnte sein Team für eine konzentrierte Leistung. Fellbach II drängte zwar in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Kernen verteidigte den Vorsprung mit Leidenschaft und sicherte sich den Sieg.

TV Weiler/Rems – SSV Steinach-Reichenbach 0:0
In einer ausgeglichenen Partie trennten sich der TV Weiler/Rems und der SSV Steinach-Reichenbach torlos. Beide Teams hatten Gelegenheiten, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Am Ende stand ein Unentschieden, das keinem der beiden so richtig weiterhilft.

1. FC Hohenacker – TB Beinstein 3:1
Nach frühem Rückstand zeigte der 1. FC Hohenacker eine starke Reaktion. Luca Aust brachte Beinstein in der 10. Minute in Führung, doch Tim Benkeser glich in der 50. Minute per Foulelfmeter aus. Nur zwei Minuten später drehte Luca Rodenwoldt die Partie (52.), und Harun Velic machte mit seinem Treffer in der 55. Minute den 3:1-Sieg perfekt. Hohenacker überzeugte vor allem mit Effizienz und Teamgeist in der zweiten Halbzeit.

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 9:0
Ein echtes Schützenfest feierte der SV Allmersbach II beim 9:0-Heimsieg gegen die SGM Erbstetten/TSG Backnang II. Christian Seitz eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, ehe Dejan Mehic (23.) und Lion Karsch (24.) das Ergebnis schnell auf 3:0 stellten. Nach der Pause legten Philipp Weller (52.) und erneut Seitz (59.) nach. In der Schlussphase wurde es dann ein regelrechter Sturmlauf: Leon Handel (83.), Christian Seitz (87., 90.) und Dejan Mehic (88.) schraubten das Ergebnis auf 9:0. Christian Seitz ragte dabei mit vier Treffern heraus und war der überragende Mann des Spiels.

TSC Murrhardt – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:3
Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach gewann beim TSC Murrhardt mit 3:1. Enes Halici brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Ahat Murat in der 30. Minute den Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten später stellte Ferris Medagli (32.) den alten Abstand wieder her, und Pascal Hofer (37.) sorgte kurz darauf für den 3:1-Endstand. In der 56. Minute vergab Ismail Kirci per Foulelfmeter die große Chance auf den Anschluss, als Torwart Robin Holzwarth parierte.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Unterweissach II 2:3
In einer packenden Partie drehte der SV Unterweissach II einen frühen Rückstand und entführte die Punkte. Jannis Scholz traf in der 3. Minute zur Gästeführung, doch Lukas Krawtschuk (6.) und Sven Kaltenthaler (58.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Hausherren. Ein Foulelfmeter von Marco Müller (67.) brachte den Ausgleich, bevor Ben Oestreich in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.

FC Viktoria Backnang – TSV Sulzbach-Laufen 5:3
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Backnang. Hakan Bilgen brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Jannik Obieglo glich nur eine Minute später aus. Doch Yusufhan Öztürk (12.) und erneut Bilgen (19.) sorgten schnell für eine Zwei-Tore-Führung. Steffen Lange (25.) hielt Sulzbach-Laufen im Spiel, bevor Arif Akgün (51.) auf 4:2 stellte. In der Schlussphase machte Yannis Fahr (85.) die Begegnung nochmal spannend, doch Bilgen (89.) entschied die Partie mit seinem dritten Treffer endgültig.

Großer Alexander Backnang – FC Welzheim 0:5
Der FC Welzheim ließ beim 5:0-Auswärtssieg nichts anbrennen. Tim Schneidereit (39.) und Patrick Wenzel (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wenzel in der 56. Minute, bevor Schneidereit (59.) und erneut Wenzel (82.) das Ergebnis weiter ausbauten. Bereits in der 32. Minute hatte Panagiotis Pandazis vom Gastgeber-Team nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte.

FSV Weiler zum Stein – SK Fichtenberg 3:4
In einem offenen Schlagabtausch setzte sich der SK Fichtenberg knapp mit 4:3 durch. Nach dem frühen Führungstor der Gastgeber (13.) drehten Fabian Wohlfahrt (46., 53.) und Jannik Paxian (72., 75.) das Spiel zugunsten der Gäste. Ümit Karatekin (55.) und ein später Treffer (77.) machten es noch einmal spannend. In der 90. Minute vergab Marcel Weishäupl die große Chance auf den Ausgleich, als er einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Zudem sah Bastian Kübler (90.) bei Fichtenberg die Gelb-Rote Karte.

SV Steinbach – FV Sulzbach 3:0
Der SV Steinbach feierte einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den FV Sulzbach. Taner Bakir brachte sein Team in der 15. Minute in Führung, Jonas Kolb erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machte erneut Bakir mit seinem Treffer in der 84. Minute den Deckel drauf.

Kreisliga A3:

TSV Hessental – SC Bühlertann 3:0
Der TSV Hessental feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg über den SC Bühlertann. Marco Fischer brachte die Gastgeber in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. In der Nachspielzeit erhöhte Shafi Jama (90.) zum Endstand. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Marc Richter in der 86. Minute brachte Hessental den Erfolg sicher über die Zeit.

TSV Ilshofen II – Sportfreunde DJK Bühlerzell 1:0
Vor 100 Zuschauern setzte sich der TSV Ilshofen II knapp durch. Nach einer umkämpften Partie sorgte Tim Luca Laidig in der 75. Minute für das Tor des Tages. Mit einer kompakten Defensive und konsequenter Chancenverwertung hielt Ilshofen den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

SC Steinbach-Comburg – TSV Obersontheim II 5:0
Der SC Steinbach-Comburg zeigte sich in beeindruckender Form und überrollte den TSV Obersontheim II mit 5:0. Karim Abu Dia traf in der 23. Minute zur Führung. Nach der Pause erhöhte Pascal Hopf mit einem Doppelpack (54., 63.), bevor Paul Müller (72.) und erneut Hopf per Foulelfmeter (84.) den klaren Heimsieg perfekt machten.

TSV Michelbach/Bilz – TSV Vellberg 1:5
Eine deutliche Angelegenheit wurde das Spiel zwischen dem TSV Michelbach/Bilz und dem TSV Vellberg. Jannis Mütsch (14.) und Tim Wedde (38.) stellten früh auf 0:2. Dennis Bischoff verkürzte in der 51. Minute, doch Kubilay Köksal (57.), Andreas Volzer (67.) und erneut Köksal (87.) machten alles klar.

TSV Sulzdorf – SGM Rosengarten 3:4
Ein echtes Torfestival lieferten sich der TSV Sulzdorf und die SGM Rosengarten. Vincent Bilk traf in der 6. Minute zur Gästeführung, ehe Ibrahim Messaoudi in der 38. Minute ausglich. Nach der Pause schossen Niklas Diehm (52.) und Malte Brolich (59.) Rosengarten mit 3:1 in Front. Serhii Rusyn verkürzte in der 76. Minute per Foulelfmeter, doch Marvin Pfannenkuch (89.) stellte den alten Abstand wieder her. Rusyn traf in der 90. Minute erneut, diesmal zum 3:4-Endstand. Sulzdorf stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

Kreisliga A4:

TSV Gerabronn – TV Rot am See 0:3
Vor 130 Zuschauern musste sich der TSV Gerabronn dem TV Rot am See deutlich geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Tobias Pelzer in der 45. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, nutzten die Gäste ihre Überzahl konsequent aus. Emmanuel Forson brachte Rot am See in der 71. Minute in Führung, Benjamin Früh legte nur sechs Minuten später nach (77.). In der Nachspielzeit traf Lars Köber (90.+1) zum 3:0-Endstand und sorgte für einen Auswärtssieg.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – SSV Stimpfach 0:3
Die Gäste aus Stimpfach zeigten eine abgeklärte Leistung und gewannen auswärts souverän mit 3:0. Johannes Denk brachte den SSV in der 39. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Kai Kranz mit einem Doppelpack (71., 87.) für die Entscheidung. Hengstfeld-Wallhausen fand offensiv kaum Mittel.

SpVgg Satteldorf II – FC Matzenbach 0:3
Auch die SpVgg Satteldorf II blieb an diesem Spieltag torlos. Der FC Matzenbach nutzte seine Chancen eiskalt: Marvin Walther traf in der 33. Minute zur Führung, Steven Trajcevski erhöhte nach einer Stunde auf 2:0 (64.) und Denis Kuzenko setzte in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt. Satteldorf II kämpfte engagiert, konnte den Erfolg der Gäste aber nicht verhindern.

SV Brettheim – VfR Altenmünster 0:9
Eine deutliche Angelegenheit wurde das Gastspiel des VfR Altenmünster in Brettheim. Schon früh stellten Niklas Häusinger (5., 18.) und Görkem Aladag (33.) die Weichen auf Sieg. Nach der Pause bauten Moritz Grießhaber (52.) und erneut Häusinger (54.) die Führung weiter aus. In der Schlussphase folgten Treffer von Yasin Islertas (64.), Jannis Marić per Foulelfmeter (71.), erneut Aladag (83.) und Cengiz Korkmaz (85.). Altenmünster präsentierte sich in Torlaune, während Brettheim chancenlos blieb.

SpVgg Gammesfeld – FC Honhardt 0:1
Die SpVgg Gammesfeld lieferte dem FC Honhardt lange Zeit ein enges Duell, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Tizian Täger traf in der 90. Minute für die Gäste und sorgte damit spät für die Entscheidung. Gammesfeld kämpfte bis zuletzt um den Punkt, blieb aber ohne Torerfolg und musste den späten Nackenschlag hinnehmen.

