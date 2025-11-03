Winterbach nach 1:3 noch 4:3, Allmersbach und Altenmünster mit Torgala

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – FSV Waiblingen II 0:1

In einer engen Begegnung setzte sich der FSV Waiblingen II knapp durch. Das einzige Tor des Tages erzielte Anastasios Pantzaridis in der 56. Minute und sicherte seiner Mannschaft damit drei hart umkämpfte Punkte. Breuningsweiler II fand trotz engagierter Schlussphase keine Antwort mehr auf den Rückstand.

TSV Schornbach II – VfR Birkmannsweiler 3:1

Der TSV Schornbach II feierte einen verdienten Heimsieg gegen den VfR Birkmannsweiler. Nick Albeck brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, verpasste jedoch in der 40. Minute vom Punkt das mögliche 2:0, als Torwart Micha Wilhelm stark parierte. Kurz vor der Pause traf Claudio Isbaner (45.) dennoch zum 2:0. Kevin Mezger erhöhte in der 82. Minute auf 3:0, ehe Meridon Samahodaj in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.) den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

SV Remshalden – Anagennisis Schorndorf 4:0

Eine überzeugende Vorstellung zeigte die SV Remshalden beim klaren 4:0-Erfolg. Adrian Becker eröffnete in der 17. Minute das Torfestival, ehe Ben Tottermusch in der 38. Minute nachlegte. Nach dem Seitenwechsel war erneut Becker der Mann des Spiels: Mit Treffern in der 66. und 81. Minute schnürte er einen Dreierpack. Schorndorf schwächte sich zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Ahmet Eymen Kirlar in der 61. Minute.

VfL Winterbach – SV Hertmannsweiler 4:3

Ein wahres Spektakel bot das Duell zwischen dem VfL Winterbach und dem SV Hertmannsweiler. Die Gäste führten nach Toren von Boris Antic (13.), Luca Yannik Schneider (30.) und Sulayman Ceesay (37.) scheinbar komfortabel mit 3:1, nachdem Petros Gelis (21.) für Winterbach getroffen hatte. Doch Gelis drehte nach der Pause auf: Er verkürzte in der 47. Minute und glich in der 59. Minute zum 3:3 aus. Jan-Lucas Rühle sorgte schließlich in der 64. Minute für den umjubelten 4:3-Siegtreffer.

FC Kosova Kernen – SV Fellbach II 1:0

Vor rund 70 Zuschauern erkämpfte sich der FC Kosova Kernen einen knappen 1:0-Heimsieg. Herolind Mehmeti traf in der 75. Minute und belohnte sein Team für eine konzentrierte Leistung. Fellbach II drängte zwar in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Kernen verteidigte den Vorsprung mit Leidenschaft und sicherte sich den Sieg.

TV Weiler/Rems – SSV Steinach-Reichenbach 0:0

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich der TV Weiler/Rems und der SSV Steinach-Reichenbach torlos. Beide Teams hatten Gelegenheiten, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Am Ende stand ein Unentschieden, das keinem der beiden so richtig weiterhilft.

1. FC Hohenacker – TB Beinstein 3:1

Nach frühem Rückstand zeigte der 1. FC Hohenacker eine starke Reaktion. Luca Aust brachte Beinstein in der 10. Minute in Führung, doch Tim Benkeser glich in der 50. Minute per Foulelfmeter aus. Nur zwei Minuten später drehte Luca Rodenwoldt die Partie (52.), und Harun Velic machte mit seinem Treffer in der 55. Minute den 3:1-Sieg perfekt. Hohenacker überzeugte vor allem mit Effizienz und Teamgeist in der zweiten Halbzeit.