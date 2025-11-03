Winterbach nach 1:3 noch 4:3, Allmersbach und Altenmünster mit Torgala

SV Allmersbach II – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 9:0
Ein echtes Schützenfest feierte der SV Allmersbach II beim 9:0-Heimsieg gegen die SGM Erbstetten/TSG Backnang II. Christian Seitz eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, ehe Dejan Mehic (23.) und Lion Karsch (24.) das Ergebnis schnell auf 3:0 stellten. Nach der Pause legten Philipp Weller (52.) und erneut Seitz (59.) nach. In der Schlussphase wurde es dann ein regelrechter Sturmlauf: Leon Handel (83.), Christian Seitz (87., 90.) und Dejan Mehic (88.) schraubten das Ergebnis auf 9:0. Christian Seitz ragte dabei mit vier Treffern heraus und war der überragende Mann des Spiels.
TSC Murrhardt – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:3
Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach gewann beim TSC Murrhardt mit 3:1. Enes Halici brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Ahat Murat in der 30. Minute den Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten später stellte Ferris Medagli (32.) den alten Abstand wieder her, und Pascal Hofer (37.) sorgte kurz darauf für den 3:1-Endstand. In der 56. Minute vergab Ismail Kirci per Foulelfmeter die große Chance auf den Anschluss, als Torwart Robin Holzwarth parierte.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Unterweissach II 2:3
In einer packenden Partie drehte der SV Unterweissach II einen frühen Rückstand und entführte die Punkte. Jannis Scholz traf in der 3. Minute zur Gästeführung, doch Lukas Krawtschuk (6.) und Sven Kaltenthaler (58.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Hausherren. Ein Foulelfmeter von Marco Müller (67.) brachte den Ausgleich, bevor Ben Oestreich in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.
FC Viktoria Backnang – TSV Sulzbach-Laufen 5:3
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Backnang. Hakan Bilgen brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Jannik Obieglo glich nur eine Minute später aus. Doch Yusufhan Öztürk (12.) und erneut Bilgen (19.) sorgten schnell für eine Zwei-Tore-Führung. Steffen Lange (25.) hielt Sulzbach-Laufen im Spiel, bevor Arif Akgün (51.) auf 4:2 stellte. In der Schlussphase machte Yannis Fahr (85.) die Begegnung nochmal spannend, doch Bilgen (89.) entschied die Partie mit seinem dritten Treffer endgültig.
Großer Alexander Backnang – FC Welzheim 0:5
Der FC Welzheim ließ beim 5:0-Auswärtssieg nichts anbrennen. Tim Schneidereit (39.) und Patrick Wenzel (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wenzel in der 56. Minute, bevor Schneidereit (59.) und erneut Wenzel (82.) das Ergebnis weiter ausbauten. Bereits in der 32. Minute hatte Panagiotis Pandazis vom Gastgeber-Team nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte.
FSV Weiler zum Stein – SK Fichtenberg 3:4
In einem offenen Schlagabtausch setzte sich der SK Fichtenberg knapp mit 4:3 durch. Nach dem frühen Führungstor der Gastgeber (13.) drehten Fabian Wohlfahrt (46., 53.) und Jannik Paxian (72., 75.) das Spiel zugunsten der Gäste. Ümit Karatekin (55.) und ein später Treffer (77.) machten es noch einmal spannend. In der 90. Minute vergab Marcel Weishäupl die große Chance auf den Ausgleich, als er einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Zudem sah Bastian Kübler (90.) bei Fichtenberg die Gelb-Rote Karte.
SV Steinbach – FV Sulzbach 3:0
Der SV Steinbach feierte einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den FV Sulzbach. Taner Bakir brachte sein Team in der 15. Minute in Führung, Jonas Kolb erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machte erneut Bakir mit seinem Treffer in der 84. Minute den Deckel drauf.