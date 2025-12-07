Der SV Winterbach knöpfte dem SV Hermersberg einen Punkt ab. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Winterbach: Mit Bonuspunkt in die Winterpause Landesligist SV Winterbach holt gegen den Tabellenzweiten SV Hermersberg ein 1:1. Verlinkte Inhalte Landesliga West Hermersberg SV Winterbach

Winterbach/Sommerloch. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten SV Hermersberg geht der SV Winterbach in die knapp dreimonatige Winterpause. Das Team von Torben Scherer zeigte auf dem Kunstrasen in Sommerloch auch ohne Unterschiedsspieler Elias Pfenning, das es in der Landesliga kaum einen Gegner fürchten muss, wenn jeder seine Leistung auf den Platz bringt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Hiobsbotschaft kam beim Warmmachen: Pfenning versuchte alles, musste aber krankheitsbedingt schließlich doch passen. Jonas Götz begann für ihn in der Sturmspitze. Und machte wie die gesamte Mannschaft nach Worten des Trainers „sehr viel richtig“. Auch wenn die Gäste in einer temporeichen Begegnung feldüberlegen waren und vor allem über ihre Standards gefährlich wurden, hielt die Null lange. „Im letzten Drittel hatten wir sie im Griff“, so Scherer. Bei zwei Großchancen stand seiner Elf das Glück zur Seite. Offensiv erarbeitete sich das Team vom Felsen eigene Möglichkeiten, hätte im ersten Abschnitt mit etwas mehr Konsequenz in Führung gehen können.

Das 0:1 fiel nach einem Standard. Marius Dausmann stand nach einer Ecke goldrichtig, köpfte nach einer Stunde Spielzeit zur Gästeführung ein. Die hielt bis zur 78. Minute. Da narrte Marius Reidel auf dem Flügel zwei Gegner, zog in den Strafraum und wurde vor dem möglichen Abschluss gelegt. Mit dem fälligen Foulelfmeter scheiterte Henry Schneberger dann zwar zunächst an Keeper Noah Wächter, reagierte aber am schnellsten und versenkte den Nachschuss. Danach wurde es in einer umkämpften, aber nie unfairen Begegnung mit vielen Zweikämpfen hitzig. Negativer Höhepunkt war die Rote Karte gegen einen Hermersberger in der Nachspielzeit wegen Nachtretens gegenüber Schneberger. Heute, 15:00 Uhr SV Winterbach SV Winterbach SV Hermersberg Hermersberg 1 1