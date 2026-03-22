Winterbach mit bitterer Niederlage gegen Baumholder Landesliga-Fußballer des SV Winterbach zeigen im Spiel beim VfR Baumholder ein starkes Spiel, müssen sich aber am Ende 3:4 geschlagen geben. von Jochen Werner · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

Winterbachs Stürmer Elias Pfenning (rechts) traf In Baumholder zweimal. Es sollte dennoch nicht für den Aufsteiger reichen. Foto: Mario Luge

Baumholder/Winterbach . 4:3 hieß es aus Winterbacher Sicht im Hinrundenspiel am Felsen, 3:4 dagegen im Rückrundenspiel in Baumholder. Die Landesliga-Duelle zwischen dem Aufsteiger aus dem Soonwald und dem ambitionierten Team aus dem Westrich brachten in dieser Saison alles, was das Fußballherz begehrt. Am Sonntag war es mit den Worten von SVW-Trainer Torben Scherer „zwar verdient für Baumholder, für uns aber vom Spielverlauf her bitter.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der „Gamechanger“ war der aus Winterbacher Sicht zu früh gefallene Anschlusstreffer des VfR von Danny Lutz zum 2:3 (40.). Bis dahin hatte die Elf vom Felsen zwar nicht alles im Griff, lag aber auch deshalb verdient vorne, weil sie ihre Chancen im Gegensatz zu den Hausherren konsequent nutzte. Der frühe Rückschlag durch Fineas Allnoch (9.) wurde weggesteckt. Luis Becker (11.) glich fast umgehend aus, Elias Pfenning drehte die Partie mit seinen Saisontreffern 17 (30.) und 18 (38., Elfmeter nach Foul an Maximilian Stumm) zugunsten der Gäste. Scherer hatte bis dahin ein sehr gutes Auswärtsspiel seiner Mannschaft gesehen, die sich dabei auch das notwendige Quäntchen Glück verdient hatte.