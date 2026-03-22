Winterbach mit bitterer Niederlage gegen Baumholder

Baumholder/Winterbach . 4:3 hieß es aus Winterbacher Sicht im Hinrundenspiel am Felsen, 3:4 dagegen im Rückrundenspiel in Baumholder. Die Landesliga-Duelle zwischen dem Aufsteiger aus dem Soonwald und dem ambitionierten Team aus dem Westrich brachten in dieser Saison alles, was das Fußballherz begehrt. Am Sonntag war es mit den Worten von SVW-Trainer Torben Scherer „zwar verdient für Baumholder, für uns aber vom Spielverlauf her bitter.“
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Der „Gamechanger“ war der aus Winterbacher Sicht zu früh gefallene Anschlusstreffer des VfR von Danny Lutz zum 2:3 (40.). Bis dahin hatte die Elf vom Felsen zwar nicht alles im Griff, lag aber auch deshalb verdient vorne, weil sie ihre Chancen im Gegensatz zu den Hausherren konsequent nutzte. Der frühe Rückschlag durch Fineas Allnoch (9.) wurde weggesteckt. Luis Becker (11.) glich fast umgehend aus, Elias Pfenning drehte die Partie mit seinen Saisontreffern 17 (30.) und 18 (38., Elfmeter nach Foul an Maximilian Stumm) zugunsten der Gäste. Scherer hatte bis dahin ein sehr gutes Auswärtsspiel seiner Mannschaft gesehen, die sich dabei auch das notwendige Quäntchen Glück verdient hatte.
Im zweiten Abschnitt war klar, dass die Hausherren alles in die Waagschale werfen würden. Die beiden Treffer waren zwar vom Spielverlauf her verdient, aber aus SVW-Perspektive komplett unnötig. Erst ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, den Allnoch nutzte (69.), dann ein laut Scherer „brutales Traumtor“ per Freistoß von Marius Gedratis aus 25 Metern. An dessen Entstehung sich aber die Geister schieden. „Überhaupt war die Zweikampfbewertung des Schiedsrichters auf beiden Seiten etwas eigen“, so der Winterbacher Coach, der über den Auftritt seiner Mannschaft „total stolz“ war.
An den kommenden beiden Wochenenden haben die Winterbacher spielfrei. Zeit zum Wundenlecken. „Die Pause wird uns gut tun“, so Scherer. Stumm kann seine in Baumholder erlittene Muskelverletzung bis zur nächsten Partie am 12. April bei der SG Rieschweiler auskurieren. Bis dahin sollten auch Marius Reidel und Henry Schneberger wieder fit sein.
SV Winterbach: Keßler – Blaum, Secker, Zimmermann, Leister, Stumm (84. Höft) – Fett, Görlek (73. Kunz) – E. Becker (84. Götz), L. Becker – Pfenning.