Winterbach legt Grundstein für Landesliga-Verleib

Winterbach. Zwei 3:1-Erfolge waren es in der Hinrunde, sechs Monate später wurden daraus gegen die gleichen Gegner zwei 4:1-Siege. Die SG Rieschweiler und die Sportfreunde Bundenthal scheinen dem SV Winterbach zu liegen. Der Dreier gegen die Elf aus dem Süden des Pfälzer Waldes jedenfalls war vor rund 150 Zuschauern am Felsen hochverdient.
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Zwei Standards führten den SVW im ersten Abschnitt auf die Siegesstraße. Leon Leister (23.) und Jonas Kunz (43.) trafen nach Ecken. „Im Endeffekt haben wir aus den schlechtesten Chancen etwas gemacht und die klarsten Dinger liegenlassen“, blickte Trainer Torben Scherer nach der Partie zurück. Luis Becker (30., 36.) und Elias Pfenning (42.) hätten früh alles klar machen können. Stattdessen wurde es direkt nach der Pause noch einmal eng. Bundenthals Co-Spielertrainer Lukas Hoffmann schaffte mit einem satten Strahl unter die Latte schnell den Anschluss (48.).
Kopfballstarke Gäste bleiben gefährlich
Die Gäste drückten, waren vor allem nach Standards dank ihrer Kopfballstärke gefährlich. Für Klarheit sorgte einmal mehr Pfenning mit seinen Saisontoren 23 und 24 nach zwei langen Bällen, bei denen er auf der halblinken Seite seine Schnelligkeit uns Abschlussstärke ausspielen konnte. Sein 3:1 (60.) ins linke Eck gab Sicherheit, mit dem Knaller zum 4:1 (89.) unter die Latte war endgültig der Deckel auf der Partie.
Schlüssel zum Erfolg sei gewesen, dass die Mannschaft zusammenstand und jeder seine Leistung abrufen konnte, hatte Scherer ausgemacht und lobte das läuferische und kämpferische Invest seines Teams. Damit habe es sich in eine „hervorragende Ausgangsposition“ für den Saison-Endspurt gebracht. Dass diesmal vorne nicht alles klappte, sei durch die langen Wege erklärbar, die die Jungs zu leisten hatten. „Wichtig war, dass wir defensiv gut gestanden und fast alles wegverteidigt haben.“
Die Winterbacher haben den Grundstein zum Klassenerhalt gelegt. Damit der gelingt, muss in den kommenden beiden Begegnungen zuhause gegen den ebenso bedrohten TSV Zweibrücken (26. April) und dann beim akut gefährdeten SV Hinterweidenthal (2. Mai) nachgelegt werden.
SV Winterbach: Keßler – Reidel, Secker (72. Blaum), Zimmermann, Leister (76. Stumm), Schneberger – Görlek, Kunz – L. Becker, E. Becker (88. Keim) – Pfenning.