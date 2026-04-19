Winterbach legt Grundstein für Landesliga-Verleib SVW ist auf dem Weg zum Klassenerhalt und besiegt die Sportfreunde Bundenthal mit 4:1 von Jochen Werner · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Winterbachs Efe Görlek (schwarzes Trikot) zieht ab, der Treffer blieb ihm aber verwehrt. Foto: Jochen Werner

Winterbach. Zwei 3:1-Erfolge waren es in der Hinrunde, sechs Monate später wurden daraus gegen die gleichen Gegner zwei 4:1-Siege. Die SG Rieschweiler und die Sportfreunde Bundenthal scheinen dem SV Winterbach zu liegen. Der Dreier gegen die Elf aus dem Süden des Pfälzer Waldes jedenfalls war vor rund 150 Zuschauern am Felsen hochverdient.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Zwei Standards führten den SVW im ersten Abschnitt auf die Siegesstraße. Leon Leister (23.) und Jonas Kunz (43.) trafen nach Ecken. „Im Endeffekt haben wir aus den schlechtesten Chancen etwas gemacht und die klarsten Dinger liegenlassen“, blickte Trainer Torben Scherer nach der Partie zurück. Luis Becker (30., 36.) und Elias Pfenning (42.) hätten früh alles klar machen können. Stattdessen wurde es direkt nach der Pause noch einmal eng. Bundenthals Co-Spielertrainer Lukas Hoffmann schaffte mit einem satten Strahl unter die Latte schnell den Anschluss (48.).