Winterbach: Kampf und Krampf, aber keine Punkte

Zweibrücken/Winterbach. Ärgerlich war es, aber ein Weltuntergang fühlt sich anders an. Der SV Winterbach musste die Heimreise von der Landesliga-Partie beim TSC Zweibrücken mit leeren Händen antreten. 1:3 hieß es am Ende aus Sicht der Mannschaft vom Felsen. Dennoch war das Teilziel erreicht: Von den beiden weitesten Auswärtsfahrten bei den Sportfreunden Bundenthal und dann in Zweibrücken wollte Trainer Torben Scherer auf keinen Fall mit leeren Händen nach Winterbach zurückkehren. Mit dem Dreier in der Vorwoche aus der Gemeinde nahe der französischen Grenze war das schon gelungen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

In Zweibrücken begann Scherers Team stark, ging verdient nach einem Standard und dem Zusammenspiel zwischen Elija Blaum und Henry Schneberger in Führung (14.). Was folgte, war für die 165 Zuschauer beileibe kein schönes Spiel, sondern viel Kampf, oft Krampf und auf schwer bespielbarem Geläuf eine Begegnung, die auch vom Zufall lebte. Und von Fehlern. Einen solchen nutzte der TSC, um durch Tobias Schön zehn Minuten vor dem Wechsel zum Ausgleich zu kommen. „Der Treffer war genauso vermeidbar wie das 2:1“, erklärte Scherer im Rückblick. Erik Bischof war es, der das Spiel gedreht hatte (54.). Der Endstand war die logische Folge. Der SV drückte in der Schlussphase, versuchte alles, die Hausherren konterten und trafen (87.). Für Scherer war es „letztendlich egal, ob wir mit einem 2:1 oder einem 3:1 heimfahren.“ Wichtig war, dass seine Truppe sich nie aufgegeben und über die komplette Spielzeit Moral gezeigt hatte.