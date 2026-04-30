Winterbach, Hackenheim und zwei Strohhalme Beide Landesligisten reisen am langen Wochenende zu Teams, die sich strecken müssen +++ TuS macht in Hauenstein den Auftakt, SVW zieht in Hinterweidenthal nach von Jochen Werner · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Winterbachs Elias Pfenning in Doppelbewachung. Foto: Bohr

Hackenheim/Winterbach. Was die Auswärtsspiele des TuS Hackenheim und des SV Winterbach in der Landesliga am verlängerten Wochenende eint, ist, dass die jeweiligen Gegner nach dem letzten Strohhalm greifen. Der SC Hauenstein, der das Team vom Felseneck begrüßt, braucht in der Nachholbegegnung am Donnerstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) nach zuletzt zwei Pleiten unbedingt einen Dreier, um im Rennen um Aufstiegs- oder Relegationsplatz noch mitmischen zu können. Wenige Kilometer weiter muss SVW-Gastgeber SV Hinterweidenthal am Samstag (16.30 Uhr) alles daran setzen, vielleicht doch noch das definitiv vor dem Abstieg rettende Ufer zu erreichen. Entsprechend hoch sind die Hürden, vor denen die Teams von Tim Hulsey und Torben Scherer stehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 19:30 Uhr SC Hauenstein Hauenstein TuS Hackenheim TuS Hackenheim 19:30 PUSH Hulsey: "Fakt ist, dass wir zu wenig Punkte haben" TuS-Spielertrainer Hulsey muss in Hauenstein auf Innenverteidiger Jannik Erbach verzichten, der bei der 1:3-Niederlage bei Spitzenreiter VfR Baumholder am vergangenen Sonntag eine Knieprellung erlitten hatte. Auch Jasper Schulz fehlt weiterhin. Die Defensivabteilung präsentiert sich entsprechend etwas ausgedünnt, soll aber nicht von der Situation ablenken. "Fakt ist, dass wir zu wenig Punkte haben", sagt der Coach. Fakt sei aber auch, dass man das Gesamtpaket bedenken müsse. "Wir wollen mehr, müssen aber auch sehen, woher wir kommen und mit welchen Problemen wie in dieser Spielzeit zu kämpfen hatten", sagt der 37-Jährige, der von seiner Mannschaft überzeugt ist und weiß, "dass wir mit einem Sieg in Hauenstein vieles aus den letzten Wochen vergessen machen können."

Trotz der Niederlage habe er in Baumholder viele positive Dinge ausmachen können. Luca Chirivi und Niklas Wollmann hätten überzeugen können, "und Pierre Merkel trifft vorne wieder." Mut macht Hulsey auch der Spielplan, der dem TuS in den letzten drei Begegnungen drei Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg als Gegner beschert. "Wir haben alles in eigener Hand, müssen nur von Spiel zu Spiel schauen." In Hauenstein stehen die Karten gar nicht so schlecht. Der SC, der nach der Vorrunde das Klassement noch mit elf Zählern Vorsprung angeführt hatte, konnte im zweiten Saisonteil bislang erst zwei Dreier einfahren, belegt allein in der Rückrundentabelle den vorletzten Platz!