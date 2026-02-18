Winter zeigt weiter Krallen: Fällt der Startschuss ins Frühjahr aus? Im Verbandsbereich wären für das kommende Wochenende zahlreiche Nachholpartien angesetzt von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Noch ist Winter in Bayern - was den Start in die Frühjahrsrunde vielerorts erschwert. – Foto: Imago Images

Der Fasching ist vorbei und der Frühling hält Einzug - das wünschen sich wahrscheinlich nicht nur die Fußballer. Aber noch ist es nicht soweit! Der Winter hat in dieser Woche den Freistaat weiter im Griff. Dennoch soll am kommenden Wochenende im Verbandsbereich mit einigen Nachholpartien die Frühjahrsrunde eingeläutet werden. Ob das klappen kann mit dem Blick auf die weiter niederschlagsreichen Wetteraussichten für die kommenden Tage?

Definitiv in die Frühjahrsrunde dürften am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching in der Regionalliga starten. Das Grünwalder Stadion verfügt über eine Rasenheizung, der Austragung der Partie sollte daher nichts im Weg stehen. Über eine Rasenheizung verfügt auch das ebenso in die Jahre gekommen Rosenaustadion in Augsburg, weshalb es auch für die Partie der FCA U23 gegen Wacker Burghausen gut aussehen dürfte.



Das Spielfeld in Eichstätt verfügt über keine Rasenheizung. Mit Blick auf die Wettervorhersage - weitere Niederschläge und Frost - muss man kein Prophet sein, dass es mit einer Austragung der Partie des VfB gegen den TSV Schwaben Augsburg hingegen eher schwierig werden dürfte...





Gleiches gilt für die Partie in der Bayernliga Süd zwischen dem FC Pipinsried und dem FC Sturm Hauzenberg. In der Bayernliga Nord sind gleich sieben Partien angesetzt, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht alle über die Bühne gehen können. Die Begegnung zwischen dem SC Großschwarzenlohe und dem SV Fortuna Regensburg ist bereits verlegt worden. Der Überblick - folgende Partien wären im Verbandsbereich fürs kommende Wochenende angesetzt: Regionalliga Bayern

FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching (Fr, 19 Uhr)

FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen (Sa, 14 Uhr)

VfB Eichstätt - TSV Schwaben Augsburg (Sa, 14 Uhr)