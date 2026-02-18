Winter zeigt weiter Krallen: Fällt der Startschuss ins Frühjahr aus?

Der Fasching ist vorbei und der Frühling hält Einzug - das wünschen sich wahrscheinlich nicht nur die Fußballer. Aber noch ist es nicht soweit! Der Winter hat in dieser Woche den Freistaat weiter im Griff. Dennoch soll am kommenden Wochenende im Verbandsbereich mit einigen Nachholpartien die Frühjahrsrunde eingeläutet werden. Ob das klappen kann mit dem Blick auf die weiter niederschlagsreichen Wetteraussichten für die kommenden Tage?
Definitiv in die Frühjahrsrunde dürften am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching in der Regionalliga starten. Das Grünwalder Stadion verfügt über eine Rasenheizung, der Austragung der Partie sollte daher nichts im Weg stehen. Über eine Rasenheizung verfügt auch das ebenso in die Jahre gekommen Rosenaustadion in Augsburg, weshalb es auch für die Partie der FCA U23 gegen Wacker Burghausen gut aussehen dürfte.
Das Spielfeld in Eichstätt verfügt über keine Rasenheizung. Mit Blick auf die Wettervorhersage - weitere Niederschläge und Frost - muss man kein Prophet sein, dass es mit einer Austragung der Partie des VfB gegen den TSV Schwaben Augsburg hingegen eher schwierig werden dürfte...
Regionalliga Bayern
FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching (Fr, 19 Uhr)
FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen (Sa, 14 Uhr)
VfB Eichstätt - TSV Schwaben Augsburg (Sa, 14 Uhr)
Bayernliga Nord
SC Eltersdorf - SpVgg Bayern Hof (Sa, 14 Uhr)
FC Eintracht Bamberg - FC Ingolstadt II (Sa, 14 Uhr)
ASV Neumarkt - SpVgg SV Weiden (Sa, 14 Uhr)
ATSV Erlangen - ASV Cham (Sa, 14 Uhr)
FSV Stadeln - FC Coburg (Sa, 14 Uhr)
Würzburger FV - TSV Neudrossenfeld (Sa, 14 Uhr)
SC Großschwarzenlohe - SV Fortuna Regensburg abgs.
Bayernliga Süd
FC Pipinsried - FC Sturm Hauzenberg (Sa, 14 Uhr)
Landesliga Nordwest
TSV Eisingen - 1. FC Fuchsstadt (Sa, 14 Uhr)
Landesliga Mitte
FC Tegernheim - 1. FC Bad Kötzting (Sa, 14 Uhr)
SC Luhe-Wildenau - TSV Bogen (Sa, 14 Uhr)
Landesliga Südost
SB Chiemgau Traunstein - TSV Karlsfeld (Sa, 14 Uhr)
TSV Kastl - SpVgg Unterhaching II (So, 14 Uhr)
Landesliga Südwest
SG Niedersonthofen/Martinszell - FC Memmingen (Sa, 14 Uhr)
SV Manching - FC Kempten (Sa, 14 Uhr)