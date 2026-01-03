Winter-Vorbereitung in Spanien

Die SV Elversberg fliegt an diesem Samstag ins Trainingslager nach Spanien. Am kommenden Freitag ist ein Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel geplant.

Am Sonntag vor Weihnachten hat sich Zweitligist SV Elversberg nach einem spannenden und intensiven Jahr in die Winterpause verabschiedet. Etwa eineinhalb Wochen lang hat das Team nun die Gelegenheit, durchzuatmen und die Akkus aufzutanken – kurz nach dem Jahreswechsel geht es dann bereits wieder weiter.

Die erste Trainingseinheit findet dabei unter der Sonne Andalusiens statt: Am Samstag, 03. Januar, bricht die SVE direkt ins Trainingslager auf, das wie in den vergangenen beiden Jahren eine Woche lang im spanischen Málaga stattfindet. Im Rahmen des Winter-Trainingslagers bestreitet die SVE zudem ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer FC Basel. Die Partie gegen den 21-fachen Schweizer Meister wird am Freitag, 09. Januar, um 14.00 Uhr angepfiffen.