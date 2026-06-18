Winter und Radoncic: Fortuna verstärkt sich doppelt

Der Startschuss ist gefallen an der Isarstraße. Seit Mittwoch bereitet sich der SV Fortuna Regensburg intensiv auf die neue Bayernliga-Saison vor. Chefcoach Arber Morina gibt als ehrgeiziges Saisonziel eine Platzierung unter den Top-Sechs aus. Im Kader hat sich kurzfristig nochmal etwas getan. Zum Trainingsstart konnten neben Lukas Schröder (DJK Vilzing), Marco Maul (SSV Jahn II) und Leih-Rückkehrer Fabian Ziegler zwei weitere Neuzugänge begrüßt werden. Vom Süd-Bayernligisten SV Erlbach wurde Michael Winter verpflichtet. Außerdem gibt es mit dem zuletzt pausierenden Alem Radoncic einen Rückkehrer zu verzeichnen. Beide Defensivspieler tragen ab sofort das grünweiße Trikot der Fortuna.
Der 24-jährige Michael Winter kommt mit reichlich Bayernliga-Erfahrung in den Regensburger Norden. Bei seinen Stationen ASV Neumarkt, SV Donaustauf und zuletzt SV Erlbach absolvierte er insgesamt rund 130 Bayernliga-Spiele. Ausgebildet wurde der Abwehrmann unter anderem vom TSV Kareth-Lappersdorf und vom ASV Cham. Nun erfolgt die Rückkehr in die Oberpfalz. „Ich stand mit Fortuna in den letzten Jahren immer wieder in Verbindung. Aufgrund meines Studiums und meiner Arbeit war ich die letzten beiden Jahre in Dingolfing und fußballerisch beim SV Erlbach. Das war eine sehr schöne Zeit. Nun werde ich mit meinem Studium fertig und ziehe beruflich bedingt wieder nach Regensburg. Da ich dort nur fünf Minuten vom Fortuna-Gelände entfernt wohne und auch bereits ein paar Spieler aus meiner Vergangenheit beim SV Donaustauf kenne, musste ich nicht lange überlegen“, sagt Winter zu seinem Wechsel.
Fortunas Cheftrainer Arber Morina freut sich auf mehr Variabilität im Defensivverbund und erklärt: „Wir standen mit Michael schon länger in Kontakt und freuen uns sehr, dass er sich letzten Endes für uns entschieden hat. Nachdem Philip Bockes und Lindi Morina den Verein verlassen haben und wir mit Lucas Schmitt und Marcel Onwudiwe nur noch zwei gelernte Außenverteidiger hatten, wollten wir unbedingt die Lücke mit zuverlässiger Qualität füllen. Dass Michael vielseitig einsetzbar ist – in der Innen- wie Außenverteidigung –, verschafft uns spielerisch noch mehr Möglichkeiten.“