Winter und Radoncic: Fortuna verstärkt sich doppelt Zum Trainingsstart begrüßt der Regensburger Bayernligist einen Bayernliga-erfahrenen Mann und einen Rückkehrer von Florian Würthele · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Bei Fortuna Regensburg freuen sich Cheftrainer Arber Morina (rechts) und Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser (links) auf die Neuzugänge Alem Radoncic (Zweiter von links) und Michael Winter. – Foto: Florian Würthele

Der Startschuss ist gefallen an der Isarstraße. Seit Mittwoch bereitet sich der SV Fortuna Regensburg intensiv auf die neue Bayernliga-Saison vor. Chefcoach Arber Morina gibt als ehrgeiziges Saisonziel eine Platzierung unter den Top-Sechs aus. Im Kader hat sich kurzfristig nochmal etwas getan. Zum Trainingsstart konnten neben Lukas Schröder (DJK Vilzing), Marco Maul (SSV Jahn II) und Leih-Rückkehrer Fabian Ziegler zwei weitere Neuzugänge begrüßt werden. Vom Süd-Bayernligisten SV Erlbach wurde Michael Winter verpflichtet. Außerdem gibt es mit dem zuletzt pausierenden Alem Radoncic einen Rückkehrer zu verzeichnen. Beide Defensivspieler tragen ab sofort das grünweiße Trikot der Fortuna.

Der 24-jährige Michael Winter kommt mit reichlich Bayernliga-Erfahrung in den Regensburger Norden. Bei seinen Stationen ASV Neumarkt, SV Donaustauf und zuletzt SV Erlbach absolvierte er insgesamt rund 130 Bayernliga-Spiele. Ausgebildet wurde der Abwehrmann unter anderem vom TSV Kareth-Lappersdorf und vom ASV Cham. Nun erfolgt die Rückkehr in die Oberpfalz. „Ich stand mit Fortuna in den letzten Jahren immer wieder in Verbindung. Aufgrund meines Studiums und meiner Arbeit war ich die letzten beiden Jahre in Dingolfing und fußballerisch beim SV Erlbach. Das war eine sehr schöne Zeit. Nun werde ich mit meinem Studium fertig und ziehe beruflich bedingt wieder nach Regensburg. Da ich dort nur fünf Minuten vom Fortuna-Gelände entfernt wohne und auch bereits ein paar Spieler aus meiner Vergangenheit beim SV Donaustauf kenne, musste ich nicht lange überlegen“, sagt Winter zu seinem Wechsel.



Fortunas Cheftrainer Arber Morina freut sich auf mehr Variabilität im Defensivverbund und erklärt: „Wir standen mit Michael schon länger in Kontakt und freuen uns sehr, dass er sich letzten Endes für uns entschieden hat. Nachdem Philip Bockes und Lindi Morina den Verein verlassen haben und wir mit Lucas Schmitt und Marcel Onwudiwe nur noch zwei gelernte Außenverteidiger hatten, wollten wir unbedingt die Lücke mit zuverlässiger Qualität füllen. Dass Michael vielseitig einsetzbar ist – in der Innen- wie Außenverteidigung –, verschafft uns spielerisch noch mehr Möglichkeiten.“





Ein altbekanntes Gesicht an der Isarstraße ist Alem Radoncic. Der 28-jährige Defensivakteur lief bereits von 2021 bis Ende 2022 für den SVF auf. In den vergangenen Wintern trug er häufiger bei Hallenturnieren das Fortuna-Dress. „Outdoor“ spielte er zuletzt für den FC Raindorf in der Bezirksliga, ehe er eine fußballerische Pause einlegte. Diese beendet Radoncic nun mit der Rückkehr zur Fortuna. „Alem hat damals leider den Fehler begangen und die Mannschaft verlassen. In den letzten Jahren hat er immer bei den Hallenturnieren ausgeholfen und wollte unbedingt eine zweite Chance bei Fortuna erhalten. Er hat bei mir die Gelegenheit bekommen, zum Ende der Rückrunde mitzutrainieren und hat einen guten Eindruck gemacht. Er bekommt nun seine sogenannte „zweite Chance“ im Leben und ich bin sicher, dass er sie sehr gewissenhaft und wertschätzend nutzen wird“, so Morina.



Radoncic selbst freut sich, diese „zweite Chance“ zu erhalten und sich künftig in der Bayernliga beweisen zu dürfen: „Ich freue mich extrem auf die neue Saison. Ehrlich gesagt fühle ich mich so jung und fit wie noch nie zuvor. Ich will zeigen, was ich drauf habe und hoffe, dass ich mit meiner Leistung helfen kann, die Saisonziele zu erreichen. Bedanken möchte ich mich besonders bei Helmut Zeiml und beim Trainerteam für das Vertrauen, und ich bin dankbar für die zweite Chance“, scharrt der gebürtige Bosnier mit den Hufen.