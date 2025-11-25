 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Winter-Transferticker 2025/2026 auf FuPa Brandenburg

Die ständig aktualisierte Übersicht der Wechsel.

Das Winter-Transferkarussell dreht sich wieder kräftig. Spieler kommen, Spieler gehen, neue Trainer und aufsteigende Nachwuchshoffnungen wechseln den Verein. In unserem ständig aktualisierten Transferticker findest du die aktuellen auf FuPa Brandenburg eingetragenen Wechsel der Region auf einem Blick!

Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebt Eurem Vereinsverwalter Bescheid, damit der Wechsel eingetragen werden kann. Wie man FuPa-Vereinsvereinsverwalter werden kann, wird hier beschrieben.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Brandenburger Teams!

Du möchtest wissen, was sich bei den Teams aus Brandenburg tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Dahme/Fläming-Teams!

Bei den Dahme/Fläming-Fußballern tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus dem Havelland!

Im Fußballkreis Havelland gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.

__________________________________________________________________________________________________

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus der Niederlausitz!

In der Niederlausitz wird auch kräftig gewechselt. Alle Transfers in der Übersicht können hier angeschaut werden.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus der Oberhavel/Barnim!

Was sich im Fußballkreis Oberhavel/Barnim in Sachen Transfers tut, ist hier aufgeführt.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Ostbrandenburger Teams!

Die Wechsel in Ostbrandenburg gibt es hier in der Übersicht.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Prignitz/Ruppin!

Du möchtest wissen, was sich bei den Teams aus Prignitz/Ruppin tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Südbrandenburger Teams!

Bei den Südbrandenburger Fußballern tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus der Uckermark!

Im Fußballkreis Uckermark gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.

