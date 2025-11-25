Winter-Transferticker 2025/2026 auf FuPa Brandenburg

Das Winter-Transferkarussell dreht sich wieder kräftig. Spieler kommen, Spieler gehen, neue Trainer und aufsteigende Nachwuchshoffnungen wechseln den Verein. In unserem ständig aktualisierten Transferticker findest du die aktuellen auf FuPa Brandenburg eingetragenen Wechsel der Region auf einem Blick!
Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebt Eurem Vereinsverwalter Bescheid, damit der Wechsel eingetragen werden kann. Wie man FuPa-Vereinsvereinsverwalter werden kann, wird hier beschrieben.
Du möchtest wissen, was sich bei den Teams aus Brandenburg tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.
Bei den Dahme/Fläming-Fußballern tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.
Im Fußballkreis Havelland gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.
In der Niederlausitz wird auch kräftig gewechselt. Alle Transfers in der Übersicht können hier angeschaut werden.
Was sich im Fußballkreis Oberhavel/Barnim in Sachen Transfers tut, ist hier aufgeführt.
Die Wechsel in Ostbrandenburg gibt es hier in der Übersicht.
Du möchtest wissen, was sich bei den Teams aus Prignitz/Ruppin tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.
Bei den Südbrandenburger Fußballern tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.
Im Fußballkreis Uckermark gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.